Куда исчез Олег Винник: проблемы со здоровьем, плохой вид и несколько постов о войне

Украинский певец Олег Винник уже больше месяца, как исчез с радаров своих фанатов.

Все больше пользователей интересуются, куда же подевался их кумир. Ведь исполнитель не говорит, где он находится и чем занимается. И, похоже, в отличие от своих звездных коллег, звезда не пошел в терроборону, на фронт или волонтерить. Также Винника не замечали на благотворительных концертах за границей.

Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Кроме того, знаменитость редко публикует посты в Instagram. К слову, на его страницу подписано почти миллион пользователей, среди которых много россиян, что является мощной площадкой для информационной войны. Впрочем, последний пост в его фотоблоге датируется 24 апреля. Тогда Олег поздравил фанатов с Пасхой. Не публикует ничего артист и в сторис.

До этого Винник разместил пять постов о войне России против Украины. Так, певец записал только один ролик со своим участием. В видео он гневно обратился к россиянам, белорусам и матерям российских и белорусских солдат.

В комментариях юзеры отметили, что на видео артист выглядит несколько плохо: "Блин, я его даже не узнала", "С вами все хорошо???", "Олега не узнать".

Отметим, что в конце прошлого года у Олега Винника были проблемы со здоровьем. Артист даже отменил несколько концертов.

Теперь фаны пишут в комментариях, что у их кумира серьезные проблемы со здоровьем. Ответ на этот вопрос они пошли искать на странице бэк-вокалистки Олега – Таюне – в Instagram.

Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Так, в комментариях поклонники творческого тандема требуют дать им ответ на эти слухи, о месте их пребывания и позиции. К слову, Таюне за 101 день полномасштабной войны не написала ни слова об этом в фотоблоге.

То, что Олег Анатольевич заболел и находится в тяжелом состоянии, правда? Ответьте, пожалуйста.

Так хочется, чтобы у вас все было хорошо

Почему молчите о войне в Украине? Или Украина для вас только как платформа для заработка денег? А Олег куда скрылся? Где скрылся от войны? "Интересная" вы парочка. Надеюсь, вы больше не вернетесь на украинскую сцену!

Сидят в Германии, бока отлеживают

Не смогли не вспомнить о коллеге и ведущей Маше Ефросинине и певице Оле Полякове. Так, в программе "Взрослые девочки" исполнительница рассказывала, что до войны осталась практически без денег, поскольку все вложила в ремонт и творчество. В частности, дорого ей обошелся клип на общий трек с Винником "Длинноногое счастье".

Оля Полякова та Олег Винник / Фото: "Светская жизнь"

"Мы только с Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой клип, который должен был выйти 8 марта. Конечно же, он не вышел, и вряд ли, наверное, получится вообще", — поделилась Полякова.

В ответ Маша сказала: "Да и Винника нигде не слышно". Оля согласилась, но на этом закрыли тему исчезновения певца из радаров.

Пока ряд вопросов о деятельности Олега Винника от 24 февраля остаются без ответа. Впрочем, фанаты надеются, что с их кумиром все хорошо.

Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, Фагот рассказал о зарубах с братом из Харькова, который является поклонником "русского мира". Родственники до сих пор ссорятся.

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