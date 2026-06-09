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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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376
Время на прочтение
1 мин

Куда исчез Павел Костицын: где во время войны находится экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" и чем занимается

Павел Костицын во время полномасштабной войны просто исчез из инфополя. Однако оказалось, что он поселился за границей и развивается в новом амплуа.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Павел Костицын

Павел Костицын

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» и «Мистических историй» Павел Костицын во время полномасштабной войны полностью исчез из инфополя.

Долгое время знаменитость не появлялся в соцсетях и даже не публиковал никаких постов. Однако в своем Instagram Павел Костицын намекнул, где сейчас находится и чем занимается.

Как оказалось, ведущий поселился за границей. В профиле Павла Костицына отмечается, что он сотрудничает с агентством R Talent Agencу, которое представляет актеров в том числе и на международных рынках. Поэтому, ведущий сейчас развивает актерскую карьеру.

Павел Костицын

Павел Костицын

К слову, он успел сняться в американском сериале Ride or Die. Также ведущий играл в ленте «Прощай», где воплотил на экранах россиянина. Посты в соцсетях Павел Костицын публикует на немецком или английском языках. При этом ведущий не делал никаких заявлений о полномасштабной войне в Украине.

Напомним, недавно стало известно, куда исчезла победительница талант-шоу «Х-Фактор» Аида Николайчук. Предлагаем узнать, где сейчас находится певица и чем она занимается.

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Дата публикации
Количество просмотров
376
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