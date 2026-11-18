Василий Бондарчук

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Украинская певица Оля Цибульская показала, как сейчас выглядит секс-символ 2000-х, артист Василий Бондарчук.

Исполнитель еще в 2018 году переехал с женой и дочерью в США. Вместе с тем, он начал избегать публичности, а его карьера находится на длительной паузе. Однако песни Василия Бондарчука помнят до сих пор. Пользователи публикуют в Threads ностальгические посты и отмечают, что артист в 2000-х годах был еще тем крашем.

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Певица Оля Цибульская призналась, что в мае этого года виделась с Василием в США. Конечно, артистка сфотографировалась с Бондарчуком и его женой Екатериной Веласкес. Как отметила Оля Цибульская, артист и сейчас краш.

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Оля Цибульская, Екатерина Веласкес и Василий Бондарчук

Однако мнения пользователей Threads разделились. Одни отметили, что и Василий Бондарчук, и Екатерина Веласкес выглядят очень красиво, а другие обратили внимание, что певец немного поправился: «Веласкес красивая, а он немного наел щеки», «на Катю время вообще не влияет», «вы здесь все классные».

Отметим, Василий Бондарчук — популярный певец второй половины 2000-х годов. Артист прославился такими песнями, как «Серебром», «Бомба» и дуэтом с Ириной Билык «Напополам». После разрыва с продюсером Юрием Никитиным его сольная карьера пошла на спад. В 2018 году он с семьей переехал в США, где сейчас работает. При этом музыкальную карьеру Василий поставил на паузу, хоть иногда и выступает на сцене.

Напомним, недавно певица Мика Ньютон показала, как изменилась до неузнаваемости. Артистка продемонстрировала, как выглядела в юности с темными и длинными волосами.

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