Куда исчез солист "The ВЙО" Мирослав Кувалдин: где сейчас находится певец и чем занимается

Украинский музыкант, лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин рассказал, куда исчез со сцены.

Так, после начала полномасштабного вторжения артист приостановил свои творческие проекты и присоединился к рядам ВСУ. В частности, в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Мирослав отметил, что сначала воевал в раховском батальоне ТРО. Впрочем, впоследствии певец Коля Серга предложил ему перейти в состав "Культурного десанта" и психологически помогать военным выступлениями на фронте. На такое предложение солист The ВЙО радостно согласился, чем теперь и занимается.

Мирослав Кувалдин. Фото: Facebook Мирослава Кувалдина

"Началась война и я попал в раховский батальон ТРО, взял позывной "Джонич". Попал в 101 бригаду 69-го батальона. Я там служил в группе персонала до 1 мая 2023 года, 15 месяцев. Затем меня набрал Коля Серга, рассказал о "Культурном десанте" и сказал, что меня никто не слышит, не видит и я могу быть более полезным. Я приехал посмотрел, как это все работает и понял, что будет больше пользы здесь. И перевелся в 59-ю бригаду. Наши встречи проходят вдоль линии столкновения. Но мы находимся в защитных вещах, но с обстрелами ты никогда не можешь угадать. Это очень кропотливая работа с эмоциональным состоянием военных, но необходима", - поделился певец.

Коля Серга и Мирослав Кувалдин

Напомним, недавно певица Евгения Власова также назвала причину, почему исчезла на 10 лет и не давала концертов.

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