Куда исчез Стас Шуринс: звездная коллега раскрыла, что происходит в жизни певца на фоне тревожных заяв

Стас Шуринс / © facebook.com/stas.shurins

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Украинский певец Стас Шуринс, получивший известность после победы в «Фабрике звезд-3», ныне живет в Германии и не спешит возвращаться к активной музыкальной карьере.

О жизни артиста рассказала его коллега, певица Татьяна Воржева. Она также прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем супруги исполнителя и объяснила, почему он до сих пор не получил обещанный после шоу контракт.

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По словам Воржевой, сейчас Шуринс проживает в Германии вместе с супругой и семьей. Артист, ранее исполнявший поп-музыку, сменил творческое направление и начал экспериментировать со своим звучанием. Бывшая участница «Фабрики звезд» предположила, что ныне певец ищет свой стиль.

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«Сейчас у Стаса все хорошо. Он живет в Германии со своей супругой, семьей. Он переформатировался в рок-стиль и, кажется, даже побеждал в немецком „Х-факторе“. Думаю, сейчас он ищет свой стиль и себя, как хочет двигаться. Он не хочет комментировать, потому что, наверное, считаю, что непрофессионально было не получить этот приз („Фабрики звезд-3“ — прим. ред.). Было бы здорово, если бы мир узнал и увидел такого исполнителя», — поделилась Татьяна в интервью Rostyslove Production.

Стас Шуринс / © пресс-служба певца

В частности, Воржева раскрыла подробности историю с контрактом, который Шуринс должен был получить после победы на «Фабрике звезд-3». По ее словам, победителю обещали сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, однако эти договоренности так и не были реализованы.

«К сожалению, обещанного контракта не состоялось. И это до сих пор большой вопросительный знак. Дело в том, что победитель „Фабрики“ должен был получить контракт с Константином Меладзе. Но, видимо, у него не нашлось времени, чтобы выполнить свои обязательства. Это не профессионально. Жаль, потому что Стас того стоил, очень талантливый человек», — подчеркнула певица.

Отдельно Воржева прокомментировала слухи о серьезном заболевании жены Шуринса. Ранее распространялось предположение, что женщине диагностировали рак мозга и именно эта ситуация якобы стала одной из причин паузы в музыкальной карьере артиста. Однако Татьяна не стала раскрывать подробности частной жизни коллеги и подчеркнула, что он сам должен решить, готов ли говорить об этом публично.

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«Я знаю, что есть некоторые моменты, но сейчас Стас не хочет комментировать. Думаю, что позже сам поделится», — добавила Воржева.

Напомним, недавно ведущий Слава Демин показал архивное фото со Стасом Шуринсом и сделал заявление, которое встревожило фанов.

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