Куда исчез звезда сериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков: был заложником российских нарративов и сменил позицию

Известный украинский актер, звезда сериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков в свое время был очень популярен.

Однако после выхода последней серии "Леси+ Ромы" в 2008 году практически исчез с телеэкранов. Как рассказала коллега Лаленкова, сыгравшая Лесю, актриса Ирма Витовская, артист стал заложником российских нарративов.

"Дима уже не имеет сегодня такого голоса, который бы влиял на какую-то вещь. Он безопасен с точки зрения с его еще не открытием страницы истории церкви. Остальное – он открыл. Я знаю, каким Дима был в начале. Он языка не знал, для него история Украины, – это было ... Он был заложником всех нарративов России. Он остальное сам прошел, он стал на нашу позицию. Он очень помогает, он знает, он открыл историю. Еще это осталось ему открыть, дайте ему это самому. Для меня опасны депутаты, которые абсолютно нарративами российскими, для меня абсолютно эти коррупционные схемы", – сказала Витовская в интервью Алине Доротюк.

Дмитрий Лаленков и Ирма Витовская в сериале "Леся+Рома"

Родом из Луганска Дмитрий Лаленков активно снимался как в украинских, так и в российских сериалах. После 2014 года предложения стали поступать к актеру все меньше.

"Я уверен, что мои дружеские и рабочие связи мгновенно возобновились бы, если бы произошло потепление между странами. Сейчас я, к сожалению, по понятным причинам должен отказываться от предложений. Потому что у нас общество такое взъерошенное все и постоянно ищет врагов, и никак не найдет, кого бы съесть", – говорил тогда в интервью артист.

Дмитрий Лаленков

В накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину Лаленков в соцсети разместил фото украинского и российского флагов, под которым написал, что "война сейчас точно никому не нужна". Но 24 февраля 2022 актер этот пост удалил и начал активно поддерживать Украину и выступать против россиян.

Дмитрий Лаленков / Фото: instagram.com/lalenkovdmitrii

В частности, в соцсетях Лаленков писал об оккупированном российскими оккупантами Донбассе:

"Это моя родина сегодня... Каждое животное, ступившее на нашу землю, каждый изверг, с улыбкой выпустил снаряд по нашей страдающей родине... Дождется своего страшного, невероятного конца.... И исчезнет с жутким криком страха и боли! Приволье стояло 300 лет! и оно простоит еще столько, а гадость посмела обидеть этот трудолюбивый, с добрым и открытым сердцем город, и его жителей, бесславно исчезнет в пустоте безысходных диких страданий", – писал в январе этого года в Instagram Лаленков.

Дмитрий Лаленков / Фото: instagram.com/lalenkovdmitrii

Кстати, в одном из интервью коллега Лаленкова Ирма Витовская также рассказывала, что знает, как в начале полномасштабного вторжения Лаленков помогал на востоке Украины.

Дмитрий Лаленков

Дмитрий Лаленков

Известно, что Дмитрий Лаленков находится в Украине. На аватарах в своих соцсетях он разместил флаг Украины.

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