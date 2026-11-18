Алена Винницкая с мужем

Реклама

Украинская певица и ведущая Алена Винницкая уже много лет избегает медийности и почти не ведет соцсети.

Однако у исполнительницы все же остаются преданные поклонники, которые интересуются ее жизнью, а она у нее достаточно насыщенная: участие в «ВИА Гре», успешная сольная карьера, многолетний брак, в котором были серьезные кризисы, и лечение в психбольнице.

Реклама

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать жизненный путь Алены Винницкой, куда она исчезла во время полномасштабной войны и чем занимается сейчас.

Реклама

Алена Винницкая / © instagram.com/alena_vinnitskaya

Путь к славе Алены Винницкой, участие в «ВИА Гре» и начало сольной карьеры

С детства у Алены Винницкой был талант к музыке. Она сама научилась играть на гитаре и писала стихи. В 1993 году исполнительница даже попыталась создать собственную группу, которая получила название The Last Unicorn, но довольно быстро распалась.

В 1997 году Алена Винницкая пошла работать виджеем на одном из музыкальных каналов, а затем стала его ведущей. Уже в 2000 году перед певицей открылись новые возможности. Артистку позвали в новый на тот момент проект «ВИА Гра», одной из солисток которого она стала. Так об исполнительнице узнала вся страна.

Надежда Мейхер и Алена Винницкая в «ВИА Гре»

Правда, Алена Винницкая проработала в «ВИА Гре» всего три года, после чего пошла развивать сильную карьеру. Однако ее помнят как одну из лучших вокалисток коллектива.

После того, как Алена Винницкая ушла из «ВИА Гры», она занялась развитием сольной карьеры. У артистки успешно все происходило. Исполнительница выпускала песни, которые становились хитами, активно давала концерты и гастролировала.

Реклама

Личная жизнь певицы и серьезные проблемы в браке

Личная жизнь Алены Винницкой зародилась еще в 1993 году. Именно тогда исполнительница познакомилась со своим будущим возлюбленным Сергеем Большим. Певица была участницей группы The Last Unicorn, а мужчина — музыкантом.

Алена Винницкая с мужем

Между парой постепенно начали зарождаться отношения. Уже в мае 1995 года влюбленные сыграли свадьбу. Они вместе погрузились в работу. Алена Винницкая была певицей, а Сергей Большой — ее продюсером. В отношениях супруги пытались сохранять легкость и не тяготить друг друга.

Однако серьезного кризиса супругам не удалось избежать. Поскольку они были вместе дома и на работе, то постепенно начали чувствовать выгорание, которое только усиливалось. В конце концов, в 2014 году пара даже приняла решение разойтись. Алена Винницкая и Сергей Большой жили раздельно и начали оформлять процесс расторжения брака.

Алена Винницкая с мужем / © oasishostel.ru

Личное выгорание Алены Винницкой, тяжелая депрессия и лечение в психбольнице

Кроме проблем в браке у Алены Винницкой не складывалось и с карьерой. Концертов у артистки становилось все меньше. Вместе с тем, исчезала ее популярность. У певицы все это спровоцировало сильный стресс.

Реклама

Эмоциональное состояние артистки настолько ухудшилось, что это переросло в клиническую депрессию. Справиться с этим Алена Винницкая самостоятельно не могла. Артистка оказалась в психбольнице, где медикаментозно и под наблюдением специалистов лечила депрессию.

Алена Винницкая / © instagram.com/alena_vinnitskaya

К счастью, Алена Винницкая смогла преодолеть все трудности. Она вернулась на экраны, но уже не как певица, а ведущая. Кстати, отношения с мужем тоже улучшились. Дело в том, что совместная работа не позволяла им окончательно разорвать связь. Так что пара дала их браку второй шанс.

Куда Алена Винницкая исчезла во время войны и чем она занимается сейчас

С началом полномасштабной войны артистка исчезла из инфопространства. Исполнительница не занимается сейчас творчеством. Вместо этого Алена Винницкая посвятила себя помощи войску. Артистка занимается программой, специализирующейся на психологической поддержке ветеранов, которые вернулись из зоны боевых действий. Таким образом, певица помогает защитникам пристроиться к гражданской жизни.

Алена Винницкая сейчас / © скриншот с видео

Кстати, муж Алены Винницкой тоже причастен к армии. Сначала Сергей Большой был в составе Территориальной обороны, а затем отправился на службу. Продюсер занимается на фронте медицинской помощью — вывозит раненых.

Напомним, что недавно редакция сайта ТСН.ua показывала, как изменились исполнительницы ролей в культовом сериале “Секс и город” за 30 лет существования картины.

Новости партнеров