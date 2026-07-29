Куда исчезла Анна Кузина: где живет звезда сериалов во время войны и в каком неожиданном месте работает

Анна Кузина

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Украинская актриса Анна Кузина рассекретила, где живет и в каком неожиданном месте работает.

Полномасштабная война в Украине застала артистку в Киеве. Наконец, муж настоял, чтобы она вместе с сыном выехала. Актриса в интервью Oboz.ua говорит, что сначала они поселились в Германии. Наконец, друзья Анны позвали ее во Францию. Поскольку знаменитость знала французский, то решила, что ей будет легче адаптироваться. Так Анна Кузина вместе с сыном и оказалась в Сен-Дени, где живет уже четыре года. Однако время от времени знаменитость возвращается в Киев.

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«Сначала я отправилась к близкой подруге в Германию, потому что тогда, как и многие, была уверена, что это ненадолго. Но впоследствии решила принять приглашение друзей и переехать во Францию, поскольку к тому времени уже разговаривала на французском. Подумала, что мне не составит труда адаптироваться. Так и вышло. Так что мы с сыном Евгеньчиком, которому тогда было четыре года, переехали в Сен-Дени», — говорит актриса.

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Анна Кузина

Анна Кузина уже нашла во Франции работу. Конечно, знаменитость хотела работать по профессии. Однако поначалу она была официанткой. Но в прошлом году ее пригласили в театральную труппу легендарного парижского театра «Дю Солей». Там знаменитость играет в спектакле. Картина очень знаковая, а также там даже звучит украинский язык.

«Прошлой осенью меня пригласили в новую постановку „Здесь живут драконы. Вторая эпоха: 1918-1933. Шок и ложь“. Это масштабное историческое представление, охватывающее один из самых трагических периодов ХХ века — революции, приход к власти тоталитарных режимов, сталинские репрессии, Голодомор, зарождение фашизма. Режиссер Ариан Мнушкин показывает, как ложь, пропаганда и манипуляции сознанием рождают диктатуры и войны. Из-за событий прошлого века спектакль помогает лучше понять, откуда берет начало война России против Украины. В постановке звучит украинский язык», — делится артистка.

Напомним, недавно ведущий Константин Стогний, пропавший с экранов на четыре года, рассекретил, кем работает во время войны. Также знаменитость признался, на какие деньги сейчас живет.

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