Куда исчезла Ассия Ахат: известная скрипачка рассекретила, где находится и над чем сейчас работает

Ассия Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Известная украинская певица и скрипачка Ассия Ахат рассекретила, где сейчас находится и над чем работает.

Артистка вскоре приятно порадует своих поклонников. Знаменитость готовится к новому этапу в творчестве — более личному, чувственному и эмоциональному. Артистка активно работает над авторскими украиноязычными песнями, в которых сочетаются современное звучание, нежность и внутренний свет.

«После альбома Born in Kyiv мне очень захотелось выдохнуть и поделиться с людьми чем-то другим — нежным, светлым, теплым. Чем-то, что может дать ощущение надежды, покоя и внутреннего света. Так начался новый этап в моем творчестве. Я начала писать песни на украинском языке — и музыку, и тексты самостоятельно, чувствуя каждое слово. Это очень личное направление, в котором, конечно же, звучит и моя скрипка», — делится исполнительница.

Над новым материалом артистка работает вместе с известным американским музыкальным продюсером Винни Вендитто. По словам Ассии Ахат, именно это сотрудничество помогло найти новое музыкальное дыхание и современный международный саунд.

«Мы очень быстро нашли общий язык, и песни рождаются легко и органично. Для меня важно, что он тонко чувствует мою музыку и понимает, что именно я хочу передать. Мы обсуждаем каждую деталь, и я доверяю ему как музыканту, оставляя за собой право иногда отказаться от того, что не откликается», — говорит артистка.

Первой работой нового этапа стала композиция «Що таке кохання для тебе», в которой слушатели услышат Ассию Ахат совершенно по-новому — легкой, чувственной и современной. В то же время артистка откровенно признается: последние годы стали для нее чрезвычайно непростыми эмоционально.

«Во время войны я часто приезжаю в Киев — примерно раз в полтора месяца. Там мой дом, моя семья, моя точка силы. Но этой зимой все было иначе. Во время ракетных и шахедных атак, находясь в Киеве, я начала испытывать сильные тахикардии — пульс поднимался до 160 ударов, резко повышалось давление. Это были очень сложные состояния, которые длились часами и почти не поддавались восстановлению. Иногда даже лекарства не помогали — с ночи до самого утра», — рассказывает певица.

Несмотря на это, артистка не прекращала творить и работать над музыкой. За последние годы она выпустила ряд масштабных международных проектов: альбомы «Moments», «8 Senses», «Born in Kyiv», а также видеоработу «I Dance for Gods», снятую в Украине во время войны.

«Говорить о том, что я останавливалась в музыке, невозможно. Я никогда не прекращала творить. Просто когда артист временно исчезает из телевизионного пространства, может сложиться впечатление, что его нет. Но невозможно отойти от того, с чем ты родился и чему научился с детства», — говорит певица.

Артистка также отмечает: для нее музыка всегда была не только творчеством, но и способом представлять Украину в мире. Сегодня Ассия Ахат готовит новые релизы, концерты и возвращение к активной музыкальной жизни в Украине.

