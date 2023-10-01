Куда исчезла Екатерина Тышкевич: какая болезнь мучает актрису, как проходит лечение и где она находится

Актриса исчезла из информационного пространства и почти не выходит на связь с поклонниками.

В прошлом году известная украинская актриса Екатерина Тышкевич впервые откровенно поделилась с фанатами, что страдает от сильной головной боли, причину которой не могут установить врачи.

Знаменитость рассказывала о своем состоянии, самочувствии и как проходит лечение. Однако в конце 2022 года артистка исчезла из соцсетей. Муж актрисы Валентин Томусяк тоже не давал никаких комментариев на эту тему.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, куда исчезла Екатерина Тышкевич, где она сейчас находится и прошли ли ее головные боли.

Тяжелая болезнь Екатерины Тышкевич

О болезни знаменитости стало известно летом в 2022 году. Екатерина много лет страдает от сильной головной боли, которая не утихает. В прошлом году болезнь начала прогрессировать. Тышкевич перестала вставать с кровати.

Екатерина Тышкевич

Знаменитость делилась, что головная боль настолько невыносима, что она не может ни открыть глаз, ни разговаривать. Екатерине приходилось ежедневно пить около 17 таблеток, правда, они оказывали негативное влияние на организм. С начала полномасштабной войны лекарство прекратило действовать.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

В Украине актриса попробовала все возможные методы лечения. Впрочем, врачи не могли поставить окончательный диагноз.

Лечение актрисы

Головные боли были настолько сильными, что Екатерине требовалось срочное лечение. Так как в Украине артистке не могли помочь, она приняла решение уезжать за границу. Знаменитости помогли собрать средства на лечение, ведь из-за полномасштабной войны Тышкевич потеряла работу.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Сначала Екатерина должна была ехать в Германию. Однако ей посоветовали диагностический центр в Дании. Правда, возникла проблема. Врачи не могли сразу принять актрису, а времени на ожидание у нее не было.

Знаменитости посоветовали поехать на запад Украины, что она и сделала. Там артистка проходила разные процедуры оздоровления, медитировала и дышала чистым горным воздухом. В конце концов это помогло. Состояние Екатерины немного улучшилось.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Впоследствии уже в Киеве Тышкевич приступила к новому лечению. Также актриса избегала стресса и работала с психологом.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Исчезновение Екатерины Тышкевич

Актриса зимой в 2022 году уехала в другую страну. Знаменитость отправилась на Бали, чтобы отвлечься и полечить нервы. Денежные средства на поездку Екатерина получила благодаря тому, что они с мужем Валентином Томусяком сдали в аренду дом. Тем временем возлюбленный артистки остался в Украине и жил в квартире.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Однако почти сразу же после выезда за границу Екатерина исчезла из информационного пространства. Поклонники знаменитости волновались и засыпали ее мужа вопросами, куда же поделилась актриса.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Все это время Екатерина находилась на Бали. Официальную страницу актрисы в Instagram заблокировали из-за того, что она публиковала новости о войне. Другую страницу Тышкевич долгое время не создавала. Как призналась знаменитость, у нее не было сил на это, ведь головная боль забрала всю энергию.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

На Бали артистка училась принимать свое состояние, начала отказываться от токсичных таблеток, а также много медитировала.

Где сейчас Екатерина Тышкевич и отступила ли ее болезнь

В настоящее время актриса уже вернулась из Бали в Украину. Знаменитость не ведет активно соцсети. Екатерина признавалась, что головные боли не отступили. Однако она не теряет надежды и надеется, что настанет день, когда она проснется и не будет испытывать никакого дискомфорта.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Читайте также: