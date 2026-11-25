Радмила Щеголева, которая играла Гелю в «СВ Шоу»

Реклама

Украинская актриса и ведущая Радмила Щеголева, которая играла Гелю в «СВ Шоу», раскрыла, где сейчас находится и чем занимается.

Артистка долго избегала публичности. А это же в интервью Алине Доротюк знаменитость раскрыла некоторые подробности личной жизни. Радмила Щеголева призналась, что полномасштабная война застала ее у Киева. 24 февраля актриса с мужем и детьми выехала в Ирпень, но уже 25-го приняла решение перебираться за границу. Так артистка оказалась в Дрездене. Сейчас именно там Радмила Щеголева живет. Кстати, в 2023 году к ней присоединился и муж, у которого были законные причины пересекать границу.

Реклама

«25 февраля мы решили, что все-таки уезжаем за границу. Моя подруга из Дрездена пригласила к себе, и мы отправились, не имея никаких других вариантов. Муж вернулся в терроборону. Мы остаемся в Дрездене до сих пор. Старший ребенок учится в Германии в гимназии, а младший еще заканчивает младшую школу. Муж сейчас с нами, он выехал по своим личным вещам, мог это сделать давно, а потом он выехал в 2023 году», — говорит артистка.

Реклама

Радмила Щеголева / © скриншот с видео

Сейчас Радмила Щеголева вкладывает все силы в материнство. Правда, знаменитость поняла, что уже хочет возвращаться к творчеству, и у нее на это есть определенные планы. Актриса снялась в фильме. Кроме того, она хочет создать театральный и телевизионный проекты. Также знаменитость охотно бы еще снялась в какой-то картине.

«Я очень соскучилась по театру. Мне бы интересно на немецком языке сделать проект, о котором я давно мечтаю. Я хочу телевизионный проект с разными людьми через еду об истории, я хочу кино», — говорит актриса.

Знаменитость также призналась, что очень хочет вернуться в Украину, поскольку именно здесь ее дом. Однако артистка говорит, что в первую очередь думает о детях и их безопасности.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала, куда исчез секс-символ 2000-х Василий Бондарчук. Предлагаем посмотреть, как выглядит певец и чем он занимается.

Реклама

Новости партнеров