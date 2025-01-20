Куда исчезла Klavdia Petrivna: в Сети артистку "заметили" на инаугурации Дональда Трампа

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента Соединенных Штатов.

Так, новоизбранный президент США вместе с супругой Меланией Трамп прибыли в здание Капитолия, чтобы на официальной церемонии принять присягу. Для публичного выхода в Вашингтоне Дональд Трамп выбрал официально-деловой костюм и галстук. А вот образ первой леди Мелании Трамп в Сети вызвал довольно неоднозначные реакции. Он состоял из пальто, блузки, юбки и шляпы. К слову, некоторым такой сдержанный наряд показался эффектным и уместным, а остальные принялись его трактовать по-своему.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Getty Images

В частности, популярная певица Klavdia Petrivna, известная всем своими фирменными шляпами на сцене, образ жены Трампа сравнила с собственным. В своем фотоблоге артистка опубликовала юмористический ролик, где показала фрагменты с инаугурации. На кадрах Мелания в шляпе, почти закрывающей ее лицо, с мужем-президентом идет на церемонию. К видео украинская певица добавила свой хит "Імператори" и пошутила, что теперь всем стало известно, куда она надолго исчезла со сцены.

Klavdia Petrivna насмешила своим "появлением" на инаугурации Дональда Трампа

"Простите, что пропала, были дела", — с юмором подписала ролик Klavdia Petrivna.

К слову, в комментариях украинцы сразу принялись еще больше раскручивать шутку:

Вот где Клавдия! Прекрасно, продвигает интересы Украины на американской передовой

Президентская жизнь она такая

Мы так и думали

Интеллигенция должна соответствовать стандартам

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар с 10-летней дочерью от Стоянова сняла смешное видео о своем возрасте. Знаменитость наглядно продемонстрировала, как быстро для нее проходят годы.

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