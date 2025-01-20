Куда исчезла Klavdia Petrivna: в Сети артистку "заметили" на инаугурации Дональда Трампа

Украинцы в шутку сравнили образ Мелании Трамп на инаугурации со сценическим образом Klavdia Petrivna.
Сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента Соединенных Штатов.
Так, новоизбранный президент США вместе с супругой Меланией Трамп прибыли в здание Капитолия, чтобы на официальной церемонии принять присягу. Для публичного выхода в Вашингтоне Дональд Трамп выбрал официально-деловой костюм и галстук. А вот образ первой леди Мелании Трамп в Сети вызвал довольно неоднозначные реакции. Он состоял из пальто, блузки, юбки и шляпы. К слову, некоторым такой сдержанный наряд показался эффектным и уместным, а остальные принялись его трактовать по-своему.
В частности, популярная певица Klavdia Petrivna, известная всем своими фирменными шляпами на сцене, образ жены Трампа сравнила с собственным. В своем фотоблоге артистка опубликовала юмористический ролик, где показала фрагменты с инаугурации. На кадрах Мелания в шляпе, почти закрывающей ее лицо, с мужем-президентом идет на церемонию. К видео украинская певица добавила свой хит "Імператори" и пошутила, что теперь всем стало известно, куда она надолго исчезла со сцены.
"Простите, что пропала, были дела", — с юмором подписала ролик Klavdia Petrivna.
К слову, в комментариях украинцы сразу принялись еще больше раскручивать шутку:
- Вот где Клавдия! Прекрасно, продвигает интересы Украины на американской передовой
- Президентская жизнь она такая
- Мы так и думали
- Интеллигенция должна соответствовать стандартам
Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар с 10-летней дочерью от Стоянова сняла смешное видео о своем возрасте. Знаменитость наглядно продемонстрировала, как быстро для нее проходят годы.
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