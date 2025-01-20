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Куда исчезла Klavdia Petrivna: в Сети артистку "заметили" на инаугурации Дональда Трампа

Куда исчезла Klavdia Petrivna: в Сети артистку "заметили" на инаугурации Дональда Трампа

Мелания и Дональд Трамп, Клавдия Петровна

Украинцы в шутку сравнили образ Мелании Трамп на инаугурации со сценическим образом Klavdia Petrivna.

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента Соединенных Штатов.

Так, новоизбранный президент США вместе с супругой Меланией Трамп прибыли в здание Капитолия, чтобы на официальной церемонии принять присягу. Для публичного выхода в Вашингтоне Дональд Трамп выбрал официально-деловой костюм и галстук. А вот образ первой леди Мелании Трамп в Сети вызвал довольно неоднозначные реакции. Он состоял из пальто, блузки, юбки и шляпы. К слову, некоторым такой сдержанный наряд показался эффектным и уместным, а остальные принялись его трактовать по-своему.

Мелания и Дональд Трамп / © Getty Images
Мелания и Дональд Трамп / Фото: Getty Images

В частности, популярная певица Klavdia Petrivna, известная всем своими фирменными шляпами на сцене, образ жены Трампа сравнила с собственным. В своем фотоблоге артистка опубликовала юмористический ролик, где показала фрагменты с инаугурации. На кадрах Мелания в шляпе, почти закрывающей ее лицо, с мужем-президентом идет на церемонию. К видео украинская певица добавила свой хит "Імператори" и пошутила, что теперь всем стало известно, куда она надолго исчезла со сцены.

Klavdia Petrivna насмешила своим "появлением" на инаугурации Дональда Трампа

Klavdia Petrivna насмешила своим "появлением" на инаугурации Дональда Трампа

"Простите, что пропала, были дела", — с юмором подписала ролик Klavdia Petrivna.

К слову, в комментариях украинцы сразу принялись еще больше раскручивать шутку:

  • Вот где Клавдия! Прекрасно, продвигает интересы Украины на американской передовой
  • Президентская жизнь она такая
  • Мы так и думали
  • Интеллигенция должна соответствовать стандартам

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар с 10-летней дочерью от Стоянова сняла смешное видео о своем возрасте. Знаменитость наглядно продемонстрировала, как быстро для нее проходят годы.

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