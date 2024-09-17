Куда исчезла Мария Яремчук: почему не дает концерты, "роман" с Пономаревым и рождение первенца

Предлагаем узнать, что происходит в личной жизни певицы и почему она исчезла.

Украинская певица Мария Яремчук ярко засияла на сцене в 2010-х годах.

Артистка выпустила несколько хитов, приняла участие в "Евровидении", заняв шестое место, и активно развивала певческую карьеру. Впрочем, в 2018 году исполнительница внезапно исчезла, объявив о паузе. С тех пор о Марии Яремчук мало что слышно, певица ведет довольно закрытый образ жизни и не появляется на светских мероприятиях.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, куда же исчезла певица, чем она сейчас занимается, почему избегает публичности, как родила первенца и кто же отец ребенка.

Мария Яремчук / Фото: eurovision.tv

Как засияла Мария Яремчук и почему внезапно исчезла

Певица заявила о себе в 2012 году. В это время она приняла участие в проекте "Голос країни", где боролась за победу в команде Александра Пономарева. К финалу в исполнительницы дойти не получилось, но она заняла четвертое место и заявила о себе.

В том же году Мария Яремчук поехала в Юрмалу на конкурс "Новая волна". Во второй конкурсный день певица с песней Владимира Ивасюка "Тече вода" завоевала второе место, а в первый – композиция "Весна" принесла артистке "бронзу".

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

С тех пор Мария Яремчук начала выпускать песни на украинском, английском и русском языках, от последнего она уже отказалась. Среди самых известных хитов звезды — "Ти в мені є", "Со мной опять", "Тебе я знайду", "Моя весна", "Недозволена" и многие другие.

Исполнительница также пробовала свои силы на "Евровидении". Правда, попасть на конкурс в артистки получилось не с первого раза. В 2012 году с песней Imagine певица на нацотборе заняла пятое место, но впоследствии судьба улыбнулась звезде. В 2014 году Мария Яремчук поехала на "Евровидение". Песня Tick-Tock принесла артистке в финале конкурса шестое место.

Марии Яремчук пророчили молниеносную карьеру, но в 2018 году она внезапно исчезла со сцены. Певица объявила о паузе, объяснив это тем, что страдает паническим страхом сцены. По словам Яремчук, доходило до того, что команде силой приходилось ее вытаскивать к аудитории.

"Я обращалась за помощью к разным психоаналитикам, и никто мне не мог ничего сказать. Конечно, я психологически здоровый человек, но мне было сложно выходить на сцену. У меня начинались панические атаки. Я не стесняюсь об этом говорить", — говорила тогда певица. .

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Где сейчас находится Мария Яремчук и чем занимается

Певица поселилась на западе Украины. В медиапространстве Яремчук появляется крайне редко. Впрочем, после начала полномасштабной войны исполнительница порадовала своих поклонников новинками. Певица выпустила такие чувственные песни, как "Щит і меч", "Вона" и "Дорога воїна".

Кроме того, зрители снова смогли увидеть Марию Яремчук на сцене. В 2023 году, когда в Великобритании проводили "Евровидение" от имени Украины, своим выступлением порадовала и артистка. Исполнительница спела с OTOY и Златой Дзюнькой песни "Родина", "Садок вишневий коло хати" и "Щедрик".

В августе этого года Мария Яремчук представила документальный фильм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" о ее легендарном отце, певце Назарии Яремчуке. Певица стала продюсером фильма.

"Идея возникла до начала полномасштабного вторжения. На создание побуждал тот факт, что очевидцы и создатели основ украиноязычной попс-цены, эстрады — не вечны, как бы это ни звучало… Мы должны знать своих героев в лицо, и сейчас это уже начинает быть мейнстримом, что очень круто", — комментировала артистка.

Впрочем, возвращаться в шоу-бизнес, несмотря на надежды поклонников, Мария Яремчук пока что не планирует. Время от времени певица дает о себе знать в фотоблоге, но там редко появляется.

Мария Яремчук

Рождение первенца и кто же стал отцом ребенка певицы

В начале мая этого года в Сеть попала информация, что певица родила первенца. Отмечалось, что 8 мая у знаменитости родился мальчик. В Сети начали сразу обсуждать новость, особенно интересовало, кто же отец ребенка.

Кадр с выпуска ЖВЛ / Фото: скриншот с видео

В конце концов, только в начале июля Мария Яремчук подтвердила, что в одном из роддомов Черновцов родила сына Яна, о чем она бы и дальше молчала, если бы не "слили" эту информацию. Отцом мальчика стал любимый мужчина исполнительницы. Однако его имя звезда держит в секрете и не желает раскрывать.

Как Марии Яремчук приписали роман с Александром Пономаревым, возмущение артистки по этому поводу и как они действительно породнились

В Сети не утихали сплетни, кто же стал отцом ребенка Марии Яремчук. Более того, дошло до того, что отцовство приписали Александру Пономареву. Певица не выдержала и опровергла это. Исполнительница отметила, что это неправда, и обратила внимание на то, что такие "новости" могут быть неприятны для ее мужа и жены Пономарева.

"Мало того, что Черновицкий перинатальный центр слил прессе информацию о рождении моего ребенка, время, пол и даже имя, так оказалось, что отец – Александр Пономарев с какого-то чуда. Даже не удобно перед женой Саши, что уже говорить то, как читать отцу моего сына", — возмущалась певица.

Мария Яремчук, Александр Пономарев

Наконец, Мария Яремчук и Александр Пономарев таки породнились. К слову, вымышленная история отцовства сыграла свою роль, и певец стал отцом ребенка артистки, правда, крестным.

"Маричка пригласила меня в крестные. Я крестным отцом стал ее ребенка. Вот такая история", — делился Пономарев.

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