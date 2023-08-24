Куда исчезла Мика Ньютон: эмиграция в США, брак с иностранцем, борьба с раком

Артистка после переезда в США почти исчезла из информационного пространства.

Украинская певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, ярко засияла на сцене совсем в юном возрасте.

Артистка на "Черноморских играх" познакомилась с продюсером Юрием Фалесой, который взял ее своей подопечной и занялся карьерой.

В 2000-х годах песни Мики Ньютон звучали на радиостанциях и музыкальных телеканалах, исполнительница активно выпускала новые композиции и штурмовала вокальные конкурсы.

Микка Ньютон / Фото: ТСН.ua

Однако после участия в "Евровидении-2011" о певице почти ничего не слышно. Артистка перестала появляться в информационном пространстве и выпускать новые треки. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, куда исчезла Мика Ньютон и что с ней произошло.

Первые шаги к славе и знакомство с продюсером

Оксана Грицай начала выступать на сцене еще с девяти лет. Юная артистка закончила музыкальную школу и активно занималась вокалом. После окончания девятого класса певица поступила в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств.

Громко Оксана Грицай о себе заявила в 2002 году. Артистка победила на фестивале "Черноморские игры". Там она и познакомилась с продюсером Юрием Фалесой и подписала с ним контракт.

Мика Ньютон и Юрий Фалеса / Фото: ТСН.ua

Именно Фалес придумал для Оксаны псевдоним, где Мика – от Мика Джаггера, а Ньютон – в переводе с английского ("new tone") означает новое звучание. За время их сотрудничества Мика Ньютон выпустила немало хитов и ярких клипов. Однако в 2009 году исполнительница расторгла контракт с Юрием Фалесой.

Кстати, когда рэпер Потап создавал дуэт "Потап и Настя", солисткой могла бы стать Мика Ньютон. Впрочем, Алексей Потапенко сделал выбор в пользу певицы Насти Каменской.

Победа на нацотборе и участие в "Евровидении"

В феврале 2011 года Мика Ньютон приняла участие в Национальном отборе на "Евровидение". С песней Angel певица выиграла нацотбор. Правда, без скандалов не обошлось, ведь исполнительницу обвинили в нечестной победе. Наконец, повторный подсчет голосов не выявил нарушений.

Микка Ньютон / Фото: AFP

Уже в мае того года артистка представляла Украину на главной сцене музыкального конкурса в немецком городе Дюссельдорф. Хотя победы Мики Ньютон не удалось выбороть, однако артистка вошла в пятерку, набрав 159 баллов и заняв четвертое место.

Переезд в США, знакомство и свадьба с мужчиной-иностранцем

После "Евровидения-2011" Мика Ньютон уехала в США в попытках построить свою карьеру за границей. Артистка планировала там жить до 2013 года, однако встретила свою любовь и осталась.

Микка Ньютон

С будущим мужем исполнительница познакомилась в продуктовом магазине. Бизнесмен Крис Сааведра год ухаживал за артисткой, в конце концов, она ответила взаимностью. В декабре 2018 года состоялась их свадьба.

Свадьба Мики Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Борьба Мики Ньютон с онкологией

В 2019 году артистке диагностировали рак яичников. Когда страшная болезнь окончательно подтвердилась, артистка начала лечиться.

Микка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Все это время знаменитость поддерживал ее муж, хотя его самого очень сильно подкосил диагноз жены и он был на нервах. Наконец, Мика Ньютон поправилась. Как признавалась артистка, тогда случилось чудо. В частности, ей не пришлось проходить продолжительный курс химиотерапии, врачи не вырезали второй яичник. К своему здоровью певица теперь относится гораздо серьезнее, каждый год Мика тщательно проходит обследование.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Сейчас певица надеется, что после всего пережитого сможет стать мамой.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Чем сейчас занимается Мика Ньютон

Артистка вместе со своим мужем проживает в США. До начала полномасштабной войны исполнительница активно приезжала в Украину.

В США артистка снимается в рекламе и работает моделью. Иногда звезда радует поклонников новыми песнями, правда, крайне редко.

Микка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

В мае 2023 года к Мике Ньютон было очень сильно приковано внимание не только украинцев, но и европейцев. Дело в том, что песня победительницы "Евровидения-2023" Loreen – Tattoo – оказалась очень похожа на трек украинки – "В плену". В Сети тогда активно это обсуждали, а шведскую певицу обвиняли в плагиате. Тем временем сама Мика Ньютон заявила, что не видит поводов для волнения. По словам украинки, песни могут быть похожими, ведь в музыке есть всего семь нот, а сама она не заметила никакого плагиата.

Мика Ньютон, Loreen

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