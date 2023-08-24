Куда исчезла Мика Ньютон: эмиграция в США, брак с иностранцем, борьба с раком

Артистка после переезда в США почти исчезла из информационного пространства.
Украинская певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, ярко засияла на сцене совсем в юном возрасте.
Артистка на "Черноморских играх" познакомилась с продюсером Юрием Фалесой, который взял ее своей подопечной и занялся карьерой.
В 2000-х годах песни Мики Ньютон звучали на радиостанциях и музыкальных телеканалах, исполнительница активно выпускала новые композиции и штурмовала вокальные конкурсы.
Однако после участия в "Евровидении-2011" о певице почти ничего не слышно. Артистка перестала появляться в информационном пространстве и выпускать новые треки. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, куда исчезла Мика Ньютон и что с ней произошло.
Первые шаги к славе и знакомство с продюсером
Оксана Грицай начала выступать на сцене еще с девяти лет. Юная артистка закончила музыкальную школу и активно занималась вокалом. После окончания девятого класса певица поступила в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств.
Громко Оксана Грицай о себе заявила в 2002 году. Артистка победила на фестивале "Черноморские игры". Там она и познакомилась с продюсером Юрием Фалесой и подписала с ним контракт.
Именно Фалес придумал для Оксаны псевдоним, где Мика – от Мика Джаггера, а Ньютон – в переводе с английского ("new tone") означает новое звучание. За время их сотрудничества Мика Ньютон выпустила немало хитов и ярких клипов. Однако в 2009 году исполнительница расторгла контракт с Юрием Фалесой.
Кстати, когда рэпер Потап создавал дуэт "Потап и Настя", солисткой могла бы стать Мика Ньютон. Впрочем, Алексей Потапенко сделал выбор в пользу певицы Насти Каменской.
Победа на нацотборе и участие в "Евровидении"
В феврале 2011 года Мика Ньютон приняла участие в Национальном отборе на "Евровидение". С песней Angel певица выиграла нацотбор. Правда, без скандалов не обошлось, ведь исполнительницу обвинили в нечестной победе. Наконец, повторный подсчет голосов не выявил нарушений.
Уже в мае того года артистка представляла Украину на главной сцене музыкального конкурса в немецком городе Дюссельдорф. Хотя победы Мики Ньютон не удалось выбороть, однако артистка вошла в пятерку, набрав 159 баллов и заняв четвертое место.
Переезд в США, знакомство и свадьба с мужчиной-иностранцем
После "Евровидения-2011" Мика Ньютон уехала в США в попытках построить свою карьеру за границей. Артистка планировала там жить до 2013 года, однако встретила свою любовь и осталась.
С будущим мужем исполнительница познакомилась в продуктовом магазине. Бизнесмен Крис Сааведра год ухаживал за артисткой, в конце концов, она ответила взаимностью. В декабре 2018 года состоялась их свадьба.
Борьба Мики Ньютон с онкологией
В 2019 году артистке диагностировали рак яичников. Когда страшная болезнь окончательно подтвердилась, артистка начала лечиться.
Все это время знаменитость поддерживал ее муж, хотя его самого очень сильно подкосил диагноз жены и он был на нервах. Наконец, Мика Ньютон поправилась. Как признавалась артистка, тогда случилось чудо. В частности, ей не пришлось проходить продолжительный курс химиотерапии, врачи не вырезали второй яичник. К своему здоровью певица теперь относится гораздо серьезнее, каждый год Мика тщательно проходит обследование.
Сейчас певица надеется, что после всего пережитого сможет стать мамой.
Чем сейчас занимается Мика Ньютон
Артистка вместе со своим мужем проживает в США. До начала полномасштабной войны исполнительница активно приезжала в Украину.
В США артистка снимается в рекламе и работает моделью. Иногда звезда радует поклонников новыми песнями, правда, крайне редко.
В мае 2023 года к Мике Ньютон было очень сильно приковано внимание не только украинцев, но и европейцев. Дело в том, что песня победительницы "Евровидения-2023" Loreen – Tattoo – оказалась очень похожа на трек украинки – "В плену". В Сети тогда активно это обсуждали, а шведскую певицу обвиняли в плагиате. Тем временем сама Мика Ньютон заявила, что не видит поводов для волнения. По словам украинки, песни могут быть похожими, ведь в музыке есть всего семь нот, а сама она не заметила никакого плагиата.
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