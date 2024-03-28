Куда исчезла певица Lama: почему не давала концерты, не хочет иметь детей и роман с младшим на 18 лет мужчиной

Украинская певица Наталья Дзеньков, которая выступает под псевдонимом Lama, в 2000-х годах была безумно популярной.

Исполнительница выпускала песни, которые становились хитами. Треки артистки "Літак", "Моє серце", "Знаєш, як болить", "Мені так треба" звучали отовсюду, а концерты Lama собирали аншлаги.

Однако в 2010-х годах на пике популярности Наталья Дзеньков неожиданно исчезла с радаров шоу-бизнеса. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как Lama стала безумно популярной, почему взяла паузу, чем сейчас занимается и что известно о ее личной жизни.

Певица Lama

Ранние годы Lama и начало ее карьеры певицы

Артистка с самого детства была причастна к творчеству. Наталья родилась в семье участников Гуцульского ансамбля песни и танца. Мама будущей исполнительницы хотела, чтобы она пошла по ее стопам, поэтому отдала девочку на балет. Балериной Lama не суждено было стать, но благодаря этому Дзеньков занялась музыкой. На занятиях по балету аккомпаниатор заметила талант девочки и предложила бабушке, которая ее воспитывала, ведь родители часто находились на гастролях, отдать Наталью в музыкальную школу учиться игре на фортепиано.

Свой творческий путь Lama начала в 1993 году. В это время она с одногруппницей создала группу "Магія". Девушки записали первую композицию, с которой пошли к ди-джею на радио Виталию Телезину, а он, в свою очередь, запустил ее в эфир.

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

В конце концов девушки создали первый музыкальный альбом "Світло і тінь", на который одобрительно отреагировала публика. Они стали очень популярные на западе Украины, их приглашали выступать на различных концертах и фестивалях.

Как Lama стала безумно популярной

Юная артистка делала свои первые музыкальные шаги в родном Ивано-Франковске, а безумная популярность к ней пришла после того, как она переехала в Киев. Группа "Магія" распалась, а в 2005 году артистка создает коллектив Lama, а также берет одноименный псевдоним. Кстати, продюсером певицы стал Виталий Телезин, именно с ним она и переехала в Киев.

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Именно в тот период Lama выпустила целый ряд песен, которые стали настоящими хитами. Украинский слушатель положительно отреагировал на музыку группы. Мир увидели такие песни, как "Мені так треба", "Моє серце", "Літак" и многие другие.

В общем, коллектив певицы выпустил три музыкальных альбома "Мені так треба", "Світло і тінь" и "Назавжди". Творчество Lama в 2007 году отметили на церемонии MTV Europe Music Awards. Тогда Наталья Дзеньков получила премию "Best Ukrainian Act".

Кроме того, коллектив проводил множество концертов и собирал полные залы. Зрители охотно ходили на выступления группы и наслаждались песнями. Более того, треки Lama даже с годами не теряют своей популярности.

Внезапное исчезновение Lama

После того как Lama выпустила третий альбом, певица взяла творческую паузу и внезапно исчезла со сцены. На эту тему ходило немало сплетен. Однако исполнительница их не комментировала, а также не объясняла свое исчезновение.

Певица Lama

Долгие 10 лет у Lama было затишье. Только в 2023 году артистка объяснила свое исчезновение. Исполнительница призналась, что чувствовала себя некомфортно в шоу-бизнесе.

Кроме того, певица очень сильно нервничала из-за концертов. Артистка могла не спать по ночам перед выступлениями, срывала клипы. На фоне стресса у Lama возникли проблемы со здоровьем. Окончательно исполнительницу выбила из колеи потеря родного человека – в 2012 году умер папа артистки.

Певица Lama / Фото: instagram.com/nataliadzenkiv

Певица поняла, что больше не может работать в таком состоянии. Артистка приняла решение покинуть сцену и сконцентрироваться на себе.

Чем сейчас занимается Lama

В настоящее время артистка постепенно возвращается к сцене. Lama снова начинает давать концерты, а также выпускать новые песни, в частности, в 2022 году вышел новый трек знаменитости "Сильні люди".

Кроме того, Lama активно занимается благотворительностью. В частности, певица проводит благотворительные концерты, собирает средства на нужды защитников, а также для семей, которые пострадали от действий российских оккупантов. Кроме того, знаменитость покупает для военных необходимые для фронта вещи: скорые помощи, дроны, тепловизоры, рации, турникеты и медикаменты.

Личная жизнь Lama

Певица не из тех, кто охотно будет обсуждать свою личную жизнь. Исполнительница обычно держит ее в тайне и неохотно рассказывает о своей второй половинке.

Певица Lama

Впрочем, недавно певица призналась, что была замужем. В 18 лет артистка познакомилась с парнем, который сразу сделал ей предложение. Знаменитость была настолько влюблена, что согласилась. Но брак этот длился всего год.

Lama

Lama ушла от мужа, когда встретила Виталия Телезина. Певица встречалась с продюсером до 2012 года. Они не были женаты. Разрыв пара случился из-за того, что они слишком погрузились в работу и забыли о личных отношениях.

Долго одинокой артистка не была. В 2016 году Lama объявила, что встречается с мужчиной Романом, который младше ее на 18 лет. Лишь после восьми лет отношений артистка решилась его показать. В брак вступать пара не хочет. Хотя возлюбленный делал Lama предложение, но она не видит смысла ставить штамп в паспорте.

Lama с младшим на 18 лет возлюбленным / Фото: viva.ua

Кстати, пара тоже не планирует становиться родителями. Lama не раз признавалась, что исповедует принцип чайлдфри, а мужчина ее в этом поддерживает.

Lama с младшим на 18 лет возлюбленным / Фото: viva.ua

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