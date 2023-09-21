Куда исчезла Роза Аль-Намри из "Холостяка-3": где находится ведущая, чем занимается и как выглядит

Знаменитость уже долгое время не появляется на телеэкранах и избегает публичных мероприятий.

Украинская телеведущая и журналистка Роза Аль-Намри ярко засияла в 2013 году. В это время знаменитость приняла участие в реалити-шоу "Холостяк-3".

Хотя Розе и не удалось завоевать сердце холостяка, она получила безумную популярность и любовь зрителей. С того времени ее карьера на телевидении начала стремительно развиваться.

Однако после 2019 года о Розе почти ничего не слышно. Она не появляется на больших экранах и избегает публичных мероприятий. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, где сейчас находится харизматичная ведущая, чем она занимается и как выглядит.

Роза Аль-Намри / Фото: instagram.com/alnamriroza

Начало карьеры на телевидении

О Розе Аль-Намри заговорили в 2013 году. Тогда она пришла на романтическое шоу "Холостяк-3", чтобы побороться за сердце пластического хирурга Игоря Искорнева. Хотя Розе и не удалось победить на проекте, ее харизму оценили зрители.

Роза Аль-Намри / Фото: instagram.com/alnamriroza

Поэтому в 2014 году колоритная Аль-Намри стала ведущей пост-шоу "Как выйти замуж". Вплоть до 2019 года Роза отлично играла роль лучшей подруги участниц "Холостяка", которые выбыли из проекта.

Роза Аль-Намри / Фото: instagram.com/alnamriroza

Неожиданный упадок Розы Аль-Намри

Знаменитость попробовала себя не только в роли ведущей, но и журналистки. Она работала на нескольких проектах, где рассказывала о звездах, а также была ведущей тревел-шоу. Однако в 2019 году Роза внезапно исчезает с телеэкранов.

Роза Аль-Намри / Фото: instagram.com/alnamriroza

К слову, именно в том году она стала главной героиней реалити "7Я Розы". Суть заключалась в том, что Роза рассказывала о своей семье и показывала их будни. Несколько месяцев все они находились под прицелами телекамер. Семья Розы ссорилась, мирилась, влюблялась. За этим всем наблюдали зрители. Впрочем, шоу не было популярным, так что после окончания первого сезона его закрыли. Вместе с тем и Роза исчезла из публичного пространства.

Роза Аль-Намри с семьей / Фото: instagram.com/alnamriroza

Где сейчас находится Роза Аль-Намри и чем она занимается

Когда на Украине началась полномасштабная война, ведущая осталась в Киеве. Она опубликовала фото с сине-желтым флагом и отметила, что будет защищать свой дом.

Роза Аль-Намри / Фото: instagram.com/alnamriroza

"Я остаюсь дома и буду защищать свой дом! Друзья, выберите лидера в своей семье, чтобы не возникало споров в принятии решений! Любовь и поддержка должны властвовать над паникой и страхом. Мы — величественный народ и Бог с нами!" – поддерживала знаменитость украинцев 24 февраля 2022 года.

Роза Аль-Намри / Фото: instagram.com/alnamriroza

В своем фотоблоге Роза рассказывала правду о войне в Украине и преступлениях российских оккупантов. Из Киева знаменитость не уезжала. Однако в конце августа 2022 года Роза отправилась за границу. Целью ее поездки было посмотреть, как устроились украинцы в новых условиях, а также поблагодарить иностранцев за помощь и поддержку.

Роза Аль-Намри / Фото: instagram.com/alnamriroza

Время от времени Роза возвращается в Украину. В частности она является преподавательницей в Институте кино и телевидения. Так что объединяет поездки за пределы Украины с работой. За границей Роза в основном находится в Германии.

Роза Аль-Намри / Фото: instagram.com/alnamriroza

Личная жизнь Розы Аль-Намри

О личной жизни знаменитости вообще мало что известно. После участия в "Холостяке" Роза нашла своего избранника, по имени Александр. В 2017 году она якобы вышла замуж за него. Однако сейчас у фотоблоге Розы нет никаких снимков с возлюбленным. Кроме того, ведущая ничего не рассказывает о своей личной жизни и не говорит об отношениях.

Роза Аль-Намри / Фото: instagram.com/alnamriroza

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