Куда исчезла Слава Фролова из шоу "Україна має талант": чем занимается во время войны и как выглядит

Ведущая уже долгое время не появляется в информационном пространстве.

Украинская ведущая, журналистка и режиссер Слава Фролова в свое время была очень популярной.

Больше всего она запомнилась зрителям благодаря шоу "Україна має талант", где она была судьей. После окончания проекта Слава Фролова исчезла с телеэкранов и почти не появлялась в информационном пространстве.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, куда исчезла ведущая, чем она занимается во время войны и как выглядит сейчас.

Ранние годы и начало карьеры на радио и телевидении

Слава Фролова родом из Одессы. Еще в раннем детстве будущая звезда увлеклась искусством. Она самостоятельно записалась и начала ходить в студию изобразительного искусства, а затем поступила в художественную школу. Больше всего Славу привлекала именно скульптура.

Слава Фролова / Фото: instagram.com/slava_frolova

Хотя будущая знаменитость связала свою жизнь с искусством, поступив в художественный колледж в Одессе, однако работать начала на радио. В 1993 году Слава стала радиоведущей. Фролова работала в телерадиокомпании "ТРК Глас".

Слава Фролова / Фото: instagram.com/slava_frolova

Первую славу знаменитость получила именно в родной Одессе. Уже через два года работы ведущей на радио Слава возглавила студию по производству рекламы и телепередач одного из одесских телеканалов.

Слава Фролова / Фото: vk.com

Как Слава Фролова стала безумно популярной

В Одессе знаменитость долго не задержалась. Уже в 1998 году Слава переезжает в Киев, чтобы строить карьеру в столице. Ведущая неожиданно стала режиссером одного из киевских телеканалов. Параллельно Фролова пошла учиться. Она поступила на факультет режиссера телевидения и кино, чтобы иметь профильное образование.

Слава Фролова

В Киеве Слава бралась за разные работы. В частности, она работала артдиректором в ночных клубах, вела эфиры на радио, была ведущей утренних шоу, работала на музыкальных телеканалах, вела собственную рубрику в журнале и даже открыла ивент-агентство.

Наибольшую популярность Фроловой принесло шоу "Україна має талант", судьей которого она стала в 2009 году. Благодаря проекту знаменитость получила безумную славу и любовь народа. Она запомнилась, как добрая, мягкая и тактичная судья, которая не критикует участников.

Слава Фролова и Игорь Кондратюк / Фото: instagram.com/slava_frolova

На шоу "Україна має талант" знаменитость проработала до 2017 года. С ее участием вышло девять сезонов проекта. Когда программа вернулась на телеэкраны, Славу заменили актрисой Ксенией Мишиной. Правда, зрители не оценили этого и потребовали вернуть Фролову. Мишиной устроили настоящую травлю в соцсетях. Тогда Славе даже пришлось вступиться за коллегу.

Слава Фролова / Фото: instagram.com/slava_frolova

"Как вам не стыдно? Это я спрашиваю у тех, кто устроил травлю Ксении Мишиной, которая прошла кастинг и получила роль жюри в "Україна має талант". Дайте шанс новым лицам делиться своей энергией, талантом и любовью! Именно ваша поддержка рождает звезд, которые будут сиять ярче предыдущих", — писала ведущая.

Куда после шоу "Україна має талант" исчезла Слава Фролова

После окончания шоу Слава Фролова исчезла с телевидения и держалась в стороне от публичного пространства. Оказалось, что знаменитость с головой ушла в собственные проекты. Еще в 2012 году Фролова основала организацию, что поддерживает молодое искусство Украины. К слову, знаменитость поддерживает молодежь, помогает ей развиваться и организовывать выставки. Проект Славы до сих пор активно функционирует.

Слава Фролова / Фото: instagram.com/slava_frolova

Также Фролова в 2018 году основала конкурс детского рисунка ROCKIT. Таким образом, Слава хотела привлечь детей к искусству, а также подарить им уверенность в себе.

Кроме того, Слава посвятила себя материнству. После завершения шоу "Україна має талант" ведущая стала больше времени уделять собственным детям.

Слава Фролова

Чем занимается Слава Фролова во время войны и как выглядит сейчас

Во время полномасштабной войны Слава активно ведет блог, где рассказывает о преступлениях оккупантов на украинских землях, а также всю правду о российском вторжении. Кроме того, Фролова распространяет благотворительное сборы на нужды украинских защитников и призывает помогать ВСУ.

Слава Фролова

Во время полномасштабной войны Слава продолжает заниматься художественной сферой Украины. Знаменитость проводит лекции, где рассказывает об искусстве и принимает участие в онлайн-интенсивах для учителей.

Личная жизнь Славы Фроловой

Свою личную жизнь Слава Фролова всегда держала в тайне. Кто стал ее мужем – неизвестно. Слава воспитывает двоих детей – сына Марка и дочь Серафиму. Известно, что сын ведущей имеет врожденное нарушение психического развития – синдром Аспергера.

Сын Славы Фроловой / Фото: instagram.com/slava_frolova

Слава Фролова с дочерью / Фото: instagram.com/slava_frolova

Также в 2014 Слава Фролова шокировала признанием, что могла бы быть многодетной мамой, однако потеряла ребенка. Малыш умер от сердечного приступа в возрасте одного года.

Слава Фролова

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