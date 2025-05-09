Куда исчезла Вера Кекелия: где сейчас находится ее муж, двое сыновей и как пережила "прилет"

Вера Кекелия / © instagram.com/kekeliavera

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Украинская певица и участник Студии "Квартал 95" Вера Кекелия в последнее время не часто посещает публичные мероприятия. Почему так произошло, журналисты ТСН.ua поинтересовались у нее лично – во время съемок новых выпусков "Единого квартира".



"Сейчас мы живем на две страны, а именно – в Киеве и Варшаве. Скажем так, кочуем, как и многие украинские семьи. В Варшаве живут наши родственники, у которых мы можем останавливаться. Мне так легче психологически, когда дети находятся за пределами Украины, и я могу спокойно работать здесь. Мужчина, конечно, остается в Киеве". Кекелия.



Напомним, певица вышла замуж в октябре 2017 года за своего коллегу, исполнителя Романа Дуду , с которым познакомилась во время съемок седьмого сезона проекта "Голос країни". У пары – двое детей: пятилетний Иван и Матвей, которому в августе исполнится три года.

Вера Кекелия с детьми / © instagram.com/kekeliavera

К слову, решение о временном проживании за границей семья артистки приняла после того, как недалеко от их дома произошел прилет. "Кроме того, у всех в семье начало сыпаться здоровье, потому что бегать почти каждую ночь в укрытие с двумя маленькими детьми еще и собакой действительно очень тяжело. Поэтому пока у нас есть возможность вывозить детей за границу, мы будем это делать", – сказала ТСН.ua Вера.



Также мы поинтересовались у артистки, планирует ли она с мужем, возможно, третьего ребенка. "Задумывались об этом, но, как говорится, пока не ко времени. Мне и так было страшно со вторым ребенком, потому что Матвейчика я родила в год полномасштабного вторжения. Тогда мне казалось, что я не переживала, но сейчас уже понимаю, что имела тогда депрессию, поэтому мне не хочется переживать этот страх снова", - отверг. дням исполнилось 39 лет.

Вера Кекелия во время съемок новых выпусков "Единого квартала" / © Пресс-служба студии "Квартал 95"

К слову, в новых выпусках "Единого Квартала" состоится телепремьера новой песни Веры Кекелии "Эустома". Телевизионные версии концерта можно будет увидеть каждую субботу на канале "1+1 Украина".

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Напомним, коллега Кекелии, артистка Ирина Сопонару также высказалась о материнстве .