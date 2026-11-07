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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Куда исчезла звезда Real O Воржева, которую сравнивают с Джоли: где живет и какую подставу вспоминает Ефросининой

Звезда рассказала о жизни во Франкфурте, доходах за границей и планах изменить музыкальное направление.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Татьяна Воржева

Татьяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

Бывшая участница группы REAL O и финалистка «Фабрики звезд» Татьяна Воржева рассказала, как сложилась ее жизнь за границей после начала полномасштабной войны.

Певица поселилась в Германии, нашла несколько источников заработка и планирует развиваться в новом музыкальном направлении. В то же время у нее осталась личная претензия к ведущей Маше Ефросининой из-за давнего эпизода на телешоу.

В настоящее время Воржева живет во Франкфурте. Как выяснилось, переезд в Германию был в ее планах еще до российского вторжения: артистка хотела пожить на родине отца и попробовать себя в местных проектах. Поэтому начало великой войны застало ее уже с подготовленными чемоданами.

Татьяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

Татьяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

«Я нахожусь в Германии, Франкфурте. Я родилась в Германии. Мой папа был военным. У меня был план поехать сюда, пожить и поработать. Здесь мои друзья, работающие на телевидении, на известном телеканале. Меня приглашали в разные проекты, есть определенные возможности. Война застала меня раньше, потому чемоданы уже были собраны для этой поездки. Немецкий не знаю так хорошо, но не было трудно его изучать», — рассказала певица в интервью Славе Демину.

По словам Татьяны, жизнь в Германии нуждается в немалых затратах. Она арендует жилье вместе с друзьями, однако имеет отдельные, более комфортные условия проживания.

«Я арендую жилье со своими друзьями. У меня лучшие условия. Это дорогая страна, но и зарабатываешь больше. Аренда жилья здесь стоит 1500 евро, можно арендовать нормальную квартиру», — поделилась Воржева.

Татьяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

Татьяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

Чем зарабатывает Татьяна Воржева за границей

Музыка — не единственный источник дохода бывшей участницы REAL O. Певица имеет пассивную прибыль от недвижимости, а также сотрудничает с немецким телеканалом. В начале полномасштабной войны она помогала друзьям-журналистам создавать сюжеты об Украине.

В то же время возвращаться в привычный музыкальный формат артистка пока не планирует. Сейчас ее больше интересует христианская музыка, которую она хочет исполнять на двух языках — украинском и английском.

«У меня есть пассивный доход по недвижимости. Это меня очень выручает. Также есть друзья-журналисты, которым в начале войны я помогала делать сюжеты об Украине. Была такая идеологическая работа. Музыкальная карьера будет в другом жанре. Это будет христианская музыка на украинском и английском», — объяснила Татьяна.

Татьяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

Татьяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

Какого извинения Воржева ждет от Маши Ефросининой

Помимо планов на будущее певица вернулась к неприятному воспоминанию со времен участия в «Фабрике звезд». Тогда ведущая проекта Маша Ефросинина предложила Татьяне необычное испытание: девушке нужно было угадать, кто из других участников написал о ней негативные отзывы.

Воржева до сих пор считает такой формат унизительным для молодой участницы. Особенно ее задело то, что ведущая согласилась провести эту задачу. Татьяна вспомнила эпизод в интервью Ростиславу Калацинскому для Rostyslove Production и призналась, что хотела бы услышать от Ефросининой признания того, что тогда ситуация была неуместной.

Татьяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

Татьяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

«Помню один из разборов нашей „Фабрики“. И в одном из эпизодов Маша в грин-руме говорит мне: „Все фабриканты написали тебе, чем ты им не нравишься, и ты должен угадать, кто из них“. И девушка, которая это разбирала, то сказала: „Это нормально? Вы же взрослые люди, что с вами не так? Это же молодая девушка. Если бы я была ведущей, то, наверное, отказалась бы в том участвовать, потому что это за рамками морали“. А вот Маша не отказалась. Я была бы рада встретиться с ней и для меня был бы закрыт гештальт, если бы она это вспомнила и сказала, что „то было слишком и извиняюсь“», — поделилась Татьяна с Ростиславом Калацинским.

Напомним, недавно победительница «Холостяка» Екатерина Лозовицкая уехала из Киева и призналась, где беременной будет пережидать ухудшение ситуации в сфере безопасности.

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