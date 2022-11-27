Куда исчезли звезды 2000-х: у Яремчук панический страх сцены, а Власовой некомфортно в шоу-бизнесе

Что произошло со звездами шоу-бизнеса, которые в 2000-х годах были безумно популярны.

В начале 2000-х в украинском шоу-бизнесе был настоящий бум новых талантливых артистов. Они стремительно ворвались на сцену и начали завоевывать любовь публики.

Кто-то остался в шоу-бизнесе и по сей день и продолжает радовать поклонников своим творчеством. Впрочем, некоторые просто исчезли с радаров прессы, перестали появляться на публике и выпускать новинки.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку звезд шоу-бизнеса, которые в 2000-х были безумно популярны, но стали избегать публичности.

Katya Chilly

Свою певческую карьеру исполнительница, настоящее имя которой Екатерина Кондратенко, начала еще в детстве, и она стремительно начала развиваться. Уже в конце 90-х юная артистка взяла псевдоним Катя Chilly. Самобытная манера, хрупкий голос и необычный музыкальный материал принесли Кате популярность. Артистка выпускала мощные хиты, гастролировала по миру и увеличивала свою фан-базу.

Впрочем, с 2010 года Katya Chilly начала постепенно исчезать с радаров шоу-бизнеса. Артистка углубилась в работу над сольным акустическим материалом и все реже появлялась на публике.

И в 2017 году Katya Chilly феерически вернулась на сцену. Артистка выступила на шоу "Голос країни" и покорила сразу четырех тренеров. 2020 Катя попробовала свои силы на нацотборе на "Евровидение", но звезда не прошла в финал конкурса. Также известно, что Катя и в этом году хотела попробовать свои силы на нацотборе, но ее песню не взяли.

Гайтана

Музыкальная карьера певицы началась в начале 2000-х годов. Тогда артистка представила свой первый альбом "О тебе". Гайтана выпускала немало популярных песен и постепенно завоевывала расположение публики. В 2012 году певица поехала представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" с песней Be My Guest и заняла там только 15 место.

После поражения на конкурсе Гайтана начала постепенно исчезать с радаров шоу-бизнеса. Как объяснила это самая артистка, ей нужно было отдохнуть и перезагрузиться. Впоследствии исполнительница взяла псевдоним Essami и снова отправилась покорять публику.

Впрочем, в шоу-бизнес артистка не вернулась. В 2016 году Гайтана вышла замуж, а в 2017 году родила дочь. На первое место артистка поставила именно семью, поэтому все свое свободное время посвящает родным.

Гайтана с семьей / Фото: скриншот с видео

Евгения Власова

В начале 2000-х Евгения Власова была настоящей звездой. Артистка покоряла своим нежным голосом и невероятной красотой. Знаменитость выпустила такие мощные хиты, как "Ветер надежды", "Я – живая река" и "О тебе". Уже в 2004 году Евгения родила дочь и взяла паузу.

Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

В 2009 году появилась новость, что Власова заболела раком. Певица тогда перенесла курс химиотерапии и полностью потеряла волосы. Но, как оказалось, раком Евгения не болела, о чем она сама и рассказала. Уже в 2017 году артистка снова тяжело заболела. Исполнительница попала в больницу из-за болезни кишечника и оказалась на грани жизни и смерти.

Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Постепенно артистка решила уйти из шоу-бизнеса, ведь ей некомфортно в этой сфере. Время от времени Евгения все же радует своих поклонников. Иногда звезда может принять участие в известных телешоу, вот как, например, в 2021 году Евгения выступила на сцене "Голоса страны" с одной из участниц шоу. Впоследствии Власова стала участницей "Танцев со звездами". Впрочем, в шоу-бизнес певица не будет возвращаться.

Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Мария Яремчук

Активно развивать творческую карьеру артистка начала в 2012 году, когда приняла участие в "Голосе страны". С тех пор певица принимала участие в различных конкурсах, выпускала песни и набирала бешеную популярность.

Впрочем, в 2018 году артистка ошеломила новостью, что уходит из карьеры. Это решение Мария объяснила тем, что у нее панический страх перед сценой. Яремчук рассказала, что бывало даже такое, что команда силой вытаскивала ее выступать.

Мария Яремчук

Мария также объясняла, что просто берет паузу, поэтому вполне возможно, что она все еще вернется в шоу-бизнес. Сейчас артистка живет во Львове и время от времени радует поклонников новыми фотографиями в фотоблоге, правда, крайне редко.

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Братья Борисенко

Петь известные близнецы начали еще в детстве. Настоящую популярность ребятам принесло участие в одном популярном шоу. После проекта братья начали активно давать концерты, выпускать песни и завоевывать расположение публики, в том числе среди девушек.

Братья Борисенко / Фото: Прес-служба

Впрочем, постепенно они начали исчезать с радаров прессы, а публика стала не заинтересована в творчестве братьев. Тогда же Борисенко занялись личной жизнью.

В шоу-бизнесу известные братья все же попытались вернуться. Саша и Вова начали выступать в дуэте BRO, выпускать новые песни и клипы. Впрочем, прошлой популярности Борисенко уже не удалось вернуть.

BRO Borisenko Brothers: братья Борисенко рассказали об обновленном дуэте

Lama

Певица Наталья Дзенькив завоевала немалую популярность в 2000-х годах, выпустив хиты – "Мені Так Треба", "Моє Сердце", "Літак". Фан-база артистки постепенно увеличилась, а звезда тем временем радовала поклонников новыми хитами.

Впрочем, вдруг Lama исчезла с радаров шоу-бизнеса. В частности, исполнительница променяла громкие овации и внимание телекамер на лесную тишину под Киевом, где проживает и медитирует.

Lama с любимым

Время от времени Наталья все же радует поклонников новинками, правда, крайне редко. В частности, в начале полномасштабной войны знаменитость занялась волонтерством, а затем выпустила песню "Сильні люди", которую посвятила украинскому народу и вооруженным силам Украины.

Lama

Асия Ахат

Певица начала свою творческую карьеру в начале 2000-х годов, когда выпустила альбом "Тоби, Анаис". Творческий арсенал исполнительницы только увеличивался, а вместе с ним и армия поклонников.

Асия Ахат

Впрочем, с радаров печати Ахат начала постепенно исчезать. Сама же певица продолжает заниматься творчеством – развивает карьеру скрипачки. Также исполнительница активно ведет фотоблог, где рассказывает поклонникам о своей жизни.

Вадим Олейник

Безумную популярность Вадим получил после победы в музыкальном конкурсе, где участвовал в команде с Владимиром Дантесом. После этого исполнители выступали в дуэте, который назывался "ДиО.фильмы". Вместе они представили такие хиты, как "Мне уже 20", "Девочка Оля", "Твой рингтон". Впрочем, в 2015 году Вадим покинул дуэт и начал сольную карьеру под названием Oleynik.

Певец выпустил такие песни, как "Остановись", "Зажигай молодым". Постепенно Вадим начал исчезать из публичного пространства, а вернуть былую популярность Олийныку не удалось.

Читайте также: