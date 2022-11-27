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Куда исчезли звезды 2000-х: у Яремчук панический страх сцены, а Власовой некомфортно в шоу-бизнесе

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Куда исчезли звезды 2000-х: у Яремчук панический страх сцены, а Власовой некомфортно в шоу-бизнесе

Что произошло со звездами шоу-бизнеса, которые в 2000-х годах были безумно популярны.

В начале 2000-х в украинском шоу-бизнесе был настоящий бум новых талантливых артистов. Они стремительно ворвались на сцену и начали завоевывать любовь публики.

Кто-то остался в шоу-бизнесе и по сей день и продолжает радовать поклонников своим творчеством. Впрочем, некоторые просто исчезли с радаров прессы, перестали появляться на публике и выпускать новинки.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку звезд шоу-бизнеса, которые в 2000-х были безумно популярны, но стали избегать публичности.

Katya Chilly

Свою певческую карьеру исполнительница, настоящее имя которой Екатерина Кондратенко, начала еще в детстве, и она стремительно начала развиваться. Уже в конце 90-х юная артистка взяла псевдоним Катя Chilly. Самобытная манера, хрупкий голос и необычный музыкальный материал принесли Кате популярность. Артистка выпускала мощные хиты, гастролировала по миру и увеличивала свою фан-базу.

Впрочем, с 2010 года Katya Chilly начала постепенно исчезать с радаров шоу-бизнеса. Артистка углубилась в работу над сольным акустическим материалом и все реже появлялась на публике.

И в 2017 году Katya Chilly феерически вернулась на сцену. Артистка выступила на шоу "Голос країни" и покорила сразу четырех тренеров. 2020 Катя попробовала свои силы на нацотборе на "Евровидение", но звезда не прошла в финал конкурса. Также известно, что Катя и в этом году хотела попробовать свои силы на нацотборе, но ее песню не взяли.

Гайтана

Музыкальная карьера певицы началась в начале 2000-х годов. Тогда артистка представила свой первый альбом "О тебе". Гайтана выпускала немало популярных песен и постепенно завоевывала расположение публики. В 2012 году певица поехала представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" с песней Be My Guest и заняла там только 15 место.

После поражения на конкурсе Гайтана начала постепенно исчезать с радаров шоу-бизнеса. Как объяснила это самая артистка, ей нужно было отдохнуть и перезагрузиться. Впоследствии исполнительница взяла псевдоним Essami и снова отправилась покорять публику.

Впрочем, в шоу-бизнес артистка не вернулась. В 2016 году Гайтана вышла замуж, а в 2017 году родила дочь. На первое место артистка поставила именно семью, поэтому все свое свободное время посвящает родным.

Гайтана с семьей / © скриншот с видео
Гайтана с семьей / Фото: скриншот с видео

Евгения Власова

В начале 2000-х Евгения Власова была настоящей звездой. Артистка покоряла своим нежным голосом и невероятной красотой. Знаменитость выпустила такие мощные хиты, как "Ветер надежды", "Я – живая река" и "О тебе". Уже в 2004 году Евгения родила дочь и взяла паузу.

Евгения Власова / © instagram.com/eygeniavlasova
Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

В 2009 году появилась новость, что Власова заболела раком. Певица тогда перенесла курс химиотерапии и полностью потеряла волосы. Но, как оказалось, раком Евгения не болела, о чем она сама и рассказала. Уже в 2017 году артистка снова тяжело заболела. Исполнительница попала в больницу из-за болезни кишечника и оказалась на грани жизни и смерти.

© instagram.com/eygeniavlasova
Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Постепенно артистка решила уйти из шоу-бизнеса, ведь ей некомфортно в этой сфере. Время от времени Евгения все же радует своих поклонников. Иногда звезда может принять участие в известных телешоу, вот как, например, в 2021 году Евгения выступила на сцене "Голоса страны" с одной из участниц шоу. Впоследствии Власова стала участницей "Танцев со звездами". Впрочем, в шоу-бизнес певица не будет возвращаться.

Евгения Власова / © instagram.com/eygeniavlasova
Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Мария Яремчук

Активно развивать творческую карьеру артистка начала в 2012 году, когда приняла участие в "Голосе страны". С тех пор певица принимала участие в различных конкурсах, выпускала песни и набирала бешеную популярность.

Впрочем, в 2018 году артистка ошеломила новостью, что уходит из карьеры. Это решение Мария объяснила тем, что у нее панический страх перед сценой. Яремчук рассказала, что бывало даже такое, что команда силой вытаскивала ее выступать.

Мария Яремчук / ©
Мария Яремчук

Мария также объясняла, что просто берет паузу, поэтому вполне возможно, что она все еще вернется в шоу-бизнес. Сейчас артистка живет во Львове и время от времени радует поклонников новыми фотографиями в фотоблоге, правда, крайне редко.

Мария Яремчук / © instagram.com/m_yaremchuk
Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Братья Борисенко

Петь известные близнецы начали еще в детстве. Настоящую популярность ребятам принесло участие в одном популярном шоу. После проекта братья начали активно давать концерты, выпускать песни и завоевывать расположение публики, в том числе среди девушек.

Братья Борисенко / © Прес-служба
Братья Борисенко / Фото: Прес-служба

Впрочем, постепенно они начали исчезать с радаров прессы, а публика стала не заинтересована в творчестве братьев. Тогда же Борисенко занялись личной жизнью.

В шоу-бизнесу известные братья все же попытались вернуться. Саша и Вова начали выступать в дуэте BRO, выпускать новые песни и клипы. Впрочем, прошлой популярности Борисенко уже не удалось вернуть.

BRO Borisenko Brothers: братья Борисенко рассказали об обновленном дуэте

BRO Borisenko Brothers: братья Борисенко рассказали об обновленном дуэте

Lama

Певица Наталья Дзенькив завоевала немалую популярность в 2000-х годах, выпустив хиты – "Мені Так Треба", "Моє Сердце", "Літак". Фан-база артистки постепенно увеличилась, а звезда тем временем радовала поклонников новыми хитами.

Впрочем, вдруг Lama исчезла с радаров шоу-бизнеса. В частности, исполнительница променяла громкие овации и внимание телекамер на лесную тишину под Киевом, где проживает и медитирует.

Lama с любимым / ©
Lama с любимым

Время от времени Наталья все же радует поклонников новинками, правда, крайне редко. В частности, в начале полномасштабной войны знаменитость занялась волонтерством, а затем выпустила песню "Сильні люди", которую посвятила украинскому народу и вооруженным силам Украины.

Lama / ©
Lama

Асия Ахат

Певица начала свою творческую карьеру в начале 2000-х годов, когда выпустила альбом "Тоби, Анаис". Творческий арсенал исполнительницы только увеличивался, а вместе с ним и армия поклонников.

Асия Ахат / ©
Асия Ахат

Впрочем, с радаров печати Ахат начала постепенно исчезать. Сама же певица продолжает заниматься творчеством – развивает карьеру скрипачки. Также исполнительница активно ведет фотоблог, где рассказывает поклонникам о своей жизни.

Вадим Олейник

Безумную популярность Вадим получил после победы в музыкальном конкурсе, где участвовал в команде с Владимиром Дантесом. После этого исполнители выступали в дуэте, который назывался "ДиО.фильмы". Вместе они представили такие хиты, как "Мне уже 20", "Девочка Оля", "Твой рингтон". Впрочем, в 2015 году Вадим покинул дуэт и начал сольную карьеру под названием Oleynik.

Певец выпустил такие песни, как "Остановись", "Зажигай молодым". Постепенно Вадим начал исчезать из публичного пространства, а вернуть былую популярность Олийныку не удалось.

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