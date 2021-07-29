Кудрявая Алина Гросу без макияжа показала лицо без фотошопа в веснушках

Артистка показала себя такой, какая есть.

Украинская певица Алина Гросу, которая вместе с бойфрендом отдыхает в Одесской области, делится с фанами кадрами из отпуска.

На этот раз знаменитость на странице в Instagram продемонстрировала поклонникам, как выглядит без макияжа и фотошопа. Алина поделилась селфи, где предстает в своей натуральной красоте.

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Как рассказала исполнительница, ее вдохновил закон, принятый в Норвегии. Там теперь отретушированные фотографии в соцсетях обязывают обозначать специальной маркировкой.

"Так правительство собирается бороться с нереалистичными стандартами красоты", - говорится в Интернете. Как вам такой закон? Согласны ли вы с ним? И как вообще относитесь к фотошопу? Как по мне, в этом определенно есть смысл, так как подрастающее поколение и не только, насмотревшись постов с ложно "идеальными" чертами/телами, перестает любить и принимать себя настоящего, веря в эти идеалы. Все мы — не совершенство. Тут уж я решила показать вам себя настоящую", — объяснила Гросу.

instagram.com/alina_grosu

Поклонники признались, что очарованы красотой Алины и наделали ей комплиментов:

Будто принцесса из сказок Шарля Перро

Все мы несовершенны ... Но индивидуальны и по-своему прекрасны. Алина и без макияжа — огонь

А у тебя, оказывается, веснушки есть. Так мило

Напомним, ранее пышногрудая Алина Гросу в бикини эротично повыгибалась в волнах моря. Артистка устроила импровизированную фотосессию.

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