Кудрявая Алина Гросу в купальнике похвасталась стройной талией

Артистка поделилась снимками из Одессы.

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно в юбке миди и топе показала подтянутую фигуру, продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями.

На этот раз исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, сделанных в Одессе на фоне моря.

Алина Гросу в Одессе / instagram.com/alina_grosu

На фотографиях певица позирует в черно-фиолетовом купальнике в пайетках, который подчеркивает ее стройную талию и пышный бюст. Звезда также надела солнцезащитные очки и распустила длинные кудрявые волосы.

Алина Гросу на море / instagram.com/alina_grosu

Поклонники со своей стороны заметили, что исполнительница не часто публикует фото в купальнике. Однако, они написали, что им такие снимки нравится:

Давно не было фото Алины в купальнике!

Красавица!

Замечательный кадр!

Напомним, Алина Гросу сейчас отдыхает со своим возлюбленным, актером Романом Полянским, и родными в Одессе. Недавно певица показывала, как исследовала одесские катакомбы.

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