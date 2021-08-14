Кудрявая Алина Гросу в купальнике похвасталась стройной талией

Артистка поделилась снимками из Одессы.
Украинская певица Алина Гросу, которая недавно в юбке миди и топе показала подтянутую фигуру, продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями.
На этот раз исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, сделанных в Одессе на фоне моря.
На фотографиях певица позирует в черно-фиолетовом купальнике в пайетках, который подчеркивает ее стройную талию и пышный бюст. Звезда также надела солнцезащитные очки и распустила длинные кудрявые волосы.
Поклонники со своей стороны заметили, что исполнительница не часто публикует фото в купальнике. Однако, они написали, что им такие снимки нравится:
- Давно не было фото Алины в купальнике!
- Красавица!
- Замечательный кадр!
Напомним, Алина Гросу сейчас отдыхает со своим возлюбленным, актером Романом Полянским, и родными в Одессе. Недавно певица показывала, как исследовала одесские катакомбы.