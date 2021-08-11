Кудрявая Алина Гросу в юбке миди и топе похвасталась стройной фигурой

Кудрявая Алина Гросу в юбке миди и топе похвасталась стройной фигурой

Артистка продолжает показывать, как отдыхает в Одессе.

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно с любимым и родителями исследовала одесские катакомбы, продолжает делиться фото из отпуска в "Южной Пальмире".

На этот раз исполнительница просто похвасталась своим красивым луком. Вероятно, Гросу отправилась на свидание со своим 37-летним бойфрендом, актером Романом Полянским. В Instagram Алина запостила фотографии, сделанные вечером.

instagram.com/alina_grosu

На снимках артистка позирует в джинсовой юбке миди и серебристом топе, а также босоножках на достаточно высокой платформе. Певица отдала предпочтение легкому макияжу и распустила вьющиеся волосы.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

Напомним, ранее Алина Гросу очаровала романтическими фото с 37-летним бойфрендом на фоне моря. Пара выглядит очень счастливой и влюбленной.

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