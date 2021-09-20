Кудрявую Алину Гросу в лиловом платье с перьями сравнили с Пугачевой

Артистка показала, как выдавала замуж свою подругу.
Украинская певица Алина Гросу поделилась со своими поклонниками радостной новостью.
Артистка выдала свою подругу замуж. На свадьбе Алина была подругой невесты, а ее возлюбленный, российский актер Роман Полянский — свидетелем.
"Будьте счастливы, наши ангелочки. Пусть семейная жизнь подарит вам исключительно положительные моменты, пусть царит любовь, мир, радость, вдохновение, успех и пусть звучит детский смех. Если вместе — это уже навсегда", — пожелала молодым звезда.
Кстати, для праздничного события артистка решила заморочитися со своим луком. Она самостоятельно придумала дизайн своего платья, на котором красовались блестящие камешки и перья.
Однако, поклонники не слишком оценили ее образ. Они сравнили ее с Аллой Пугачевой:
- Алла Пугачева!
- Артистка кабаре, а не подруга невесты!
- Странно как-то, ты подруга невесты, а не старой!
- Дзадза Наполи!
Напомним, недавно Антон Савлепов и Ирина Горбачева поделились подробностями тайной свадьбы. Оказывается, Антон дважды делал Ирине предложение.