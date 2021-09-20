Кудрявую Алину Гросу в лиловом платье с перьями сравнили с Пугачевой

Кудрявую Алину Гросу в лиловом платье с перьями сравнили с Пугачевой

Артистка показала, как выдавала замуж свою подругу.

Украинская певица Алина Гросу поделилась со своими поклонниками радостной новостью.

Артистка выдала свою подругу замуж. На свадьбе Алина была подругой невесты, а ее возлюбленный, российский актер Роман Полянский — свидетелем.

Алина Гросу и Полянский / instagram.com/alina_grosu

"Будьте счастливы, наши ангелочки. Пусть семейная жизнь подарит вам исключительно положительные моменты, пусть царит любовь, мир, радость, вдохновение, успех и пусть звучит детский смех. Если вместе — это уже навсегда", — пожелала молодым звезда.

Алина Гросу на свадьбе у подруги / instagram.com/alina_grosu

Кстати, для праздничного события артистка решила заморочитися со своим луком. Она самостоятельно придумала дизайн своего платья, на котором красовались блестящие камешки и перья.

Алина Гросу в лиловом платье / instagram.com/alina_grosu

Однако, поклонники не слишком оценили ее образ. Они сравнили ее с Аллой Пугачевой:

Алла Пугачева!

Артистка кабаре, а не подруга невесты!

Странно как-то, ты подруга невесты, а не старой!

Дзадза Наполи!

Напомним, недавно Антон Савлепов и Ирина Горбачева поделились подробностями тайной свадьбы. Оказывается, Антон дважды делал Ирине предложение.

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