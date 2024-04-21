Кухар на фоне слухов о разводе с мужем высказался об их отношениях: "Идем разными путями"

Также балерина прокомментировала скандал вокруг Стоянова с продвижением российской культуры.
Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар на фоне слухов о разводе с мужем Александром Стояновым высказалась об их отношениях.
Уже длительное время сплетничают о разрыве супругов. Танцоры отказываются комментировать отношения друг с другом и делиться хоть какими-нибудь подробностями. Впрочем, в интервью nv.ua Кухар приоткрыла занавес личной жизни и отметил, что они со Стояновым "идут разными путями".
Также балерина прокомментировала скандал вокруг своего мужа, который разгорелся на фоне того, что он за границей выступает со спектаклем "Лебединое озеро", музыку к которому написал российский композитор Петр Чайковский. Кухар подчеркнула, что никак не влияет на творчество мужа и не советует ему ничего.
Тем не менее, танцовщица отметила, что не стоит забывать о достижениях Стоянова. Артистка отметила, что танцор единственный, кто сейчас представляет балет "Лісова пісня" на трех континентах.
"Я не буду за Александра комментировать его деятельность. Никогда не советовал ему ничего по работе, он самодостаточный взрослый человек и всегда делает так, как считает нужным. И тем более сейчас, мы идем разными путями. В то же время надо отметить, Стоянов единственный продюсер, кто сейчас всему миру показывает балет "Лісова пісня" на трех континентах", — подчеркнула Кухар.
Напомним, слухи о разводе Екатерины Кухар и Александра Стоянова распространяются с октября 2023 года. Сначала балерина показалась с новой прической и заявила, что женщина идет к парикмахеру, когда в ее личной жизни случаются перемены. Впоследствии и Стоянов стал намекать на разрыв, когда назвал балерину лишь "матерью его детей".
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