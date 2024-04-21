Кухар на фоне слухов о разводе с мужем высказался об их отношениях: "Идем разными путями"

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар на фоне слухов о разводе с мужем Александром Стояновым высказалась об их отношениях.

Уже длительное время сплетничают о разрыве супругов. Танцоры отказываются комментировать отношения друг с другом и делиться хоть какими-нибудь подробностями. Впрочем, в интервью nv.ua Кухар приоткрыла занавес личной жизни и отметил, что они со Стояновым "идут разными путями".

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Также балерина прокомментировала скандал вокруг своего мужа, который разгорелся на фоне того, что он за границей выступает со спектаклем "Лебединое озеро", музыку к которому написал российский композитор Петр Чайковский. Кухар подчеркнула, что никак не влияет на творчество мужа и не советует ему ничего.

Тем не менее, танцовщица отметила, что не стоит забывать о достижениях Стоянова. Артистка отметила, что танцор единственный, кто сейчас представляет балет "Лісова пісня" на трех континентах.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

"Я не буду за Александра комментировать его деятельность. Никогда не советовал ему ничего по работе, он самодостаточный взрослый человек и всегда делает так, как считает нужным. И тем более сейчас, мы идем разными путями. В то же время надо отметить, Стоянов единственный продюсер, кто сейчас всему миру показывает балет "Лісова пісня" на трех континентах", — подчеркнула Кухар.

Напомним, слухи о разводе Екатерины Кухар и Александра Стоянова распространяются с октября 2023 года. Сначала балерина показалась с новой прической и заявила, что женщина идет к парикмахеру, когда в ее личной жизни случаются перемены. Впоследствии и Стоянов стал намекать на разрыв, когда назвал балерину лишь "матерью его детей".

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