Кухар раскритиковала выступление Даши Квитковой на "Танцах со звездами" и объяснила, что ей не понравилось

Даша Квиткова и Женя Кот / © пресслужба каналу "1+1"

А на паркет благотворительного предновогоднего выпуска "Танцев со звездами" уже вышла блогерша Даша Квиткова.

Знаменитости выпала возможность станцевать фокстрот. Вместе с партнером Женей Котом Даша подготовила очень чувственный номер под песню Дмитрия Монатика - "Сильно". Номер был полон нежности, страсти и драматичности. Атмосферы добавлял реквизит - лепестки роз, которые несколько усложняли движения на скользком полу.

После номера пары судьи сделали свой вердикт. Екатерина Кухар раскритиковала танец. Балерина заявила, что ей на самом деле не хватило страсти на паркете. Кроме того, судья не увидела уверенных шагов, а аттитюды, по ее мнению, все же не были доработаны. Наконец, Екатерина Кухар поставила Даше Квитковой 9 баллов.

"Даша, действительно сильно красиво. Я так понимаю, мы увидели черновик вашей первой брачной ночи. Но то, что вирально в Instagram, не всегда работает на паркете. Настоящей страсти я не увидела, не увидела уверенных шагов. Аттитюды были не совсем доработаны", - говорит балерина.

Екатерину Кухар поддержал и другой судья Дмитрий Дикусар. Танцор хоть и меньше критиковал, но тоже признался, что ему не хватило страсти. Также хореограф поделился, что все же больше хотел увидеть на паркете движений, присущих именно фокстроту. От него Даша Квиткова тоже получила 9.

"Очень гармоничная пара, но все равно, Женя, хочется видеть больше страсти. Это единственный момент. Я все ждал больше фокстрота. Но если не считать, что это фокстрот, то ты мастер драматических номеров", - говорит танцор.

Наталья Могилевская тоже поставила паре 9, а вот Дмитрий Монатик - 10. Как потом отметил Женя Кот, судьи на самом деле высоко оценили выступление, и он доволен результатом.

