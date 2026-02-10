Eagles

Легендарная американская рок-группа Eagles готовится поставить финальную точку в своей более чем полувековой истории.

Коллектив, подаривший миру хит Hotel California и другие, прекратит существование уже в этом 2026 году после завершения прощального тура The Long Goodbye. Об этом откровенно рассказал фронтмен группы Дон Хенли в интервью программе CBS Sunday Morning. Музыкант признался, что нынешний этап гастролей, вероятно, станет последним в карьере Eagles — и он уже внутренне готов к этому.

«Мне кажется, мы действительно подходим к финалу — и меня это устраивает», — отметил артист.

Eagles / © Reuters

По словам Хенли, решение далось без драм, ведь после десятилетий концертов, переездов и жизни на колесах он почувствовал потребность сменить ритм. После завершения деятельности группы музыкант планирует посвятить время семье, путешествиям и простым радостям жизни, которые раньше оставались без внимания из-за постоянных гастролей.

Фронтмен также поделился личной мечтой — увидеть мир не из окон аэропортов, отелей и концертных площадок, а по-настоящему прожить эти места. Среди неожиданных планов — даже садоводство, как способ замедлиться и побыть наедине с собой.

Сейчас Eagles продолжают свой прощальный тур, который стартовал еще в 2023 году. Для миллионов фанов во всем мире это последняя возможность вживую услышать музыку группы, которая стала символом целой эпохи.

Напомним, Eagles были основаны в 1971 году и вошли в историю как один из самых успешных рок-коллективов всех времен. Их альбом Hotel California давно считается классикой мировой сцены и частью золотого фонда рок-музыки.