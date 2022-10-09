Культовый Стивен Кинг прокомментировал взрыв на Крымском мосту и высмеял россиян

Знаменитый американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг продолжает внимательно следить за ходом событий в Украине.

На этот раз Кинг прокомментировал взрыв на Крымском мосту и посмеялся над ноющими россиянами. Так, в своем Twitter писатель оставил сообщение, в котором отметил, что после всего того, что Россия сделала с людьми и городами Украины, как они смеют называть произошедшее на Крымском мосту "терроризмом".

"После девяти месяцев убийств и во многих случаях пыток гражданских, после уничтожения целых городов россияне называют подрыв моста "терроризмом". Это просто *банный идиотизм", — написал Кинг.

После 1-х месяцев килингов и в многих случаях torturing civilians; after razing whole towns; Russians call blowing up a bridge "terrorism." Это заблуждение. — Stephen King (@StephenKing) October 9, 2022

Отметим, что легендарный писатель Стивен Кинг активно поддерживает Украину в войне против России с самого начала. В частности, свою позицию "король ужасов" описывает в Twitter. Так, в феврале Кинг опубликовал свое фото в футболке с надписью I stand with Ukraine, вскоре писатель заявил, что больше не будет заключать контракты с российскими изданиями.

Стивен Кинг

Кинг даже лично обращался к Путину и отметил, что если российский диктатор продолжит вести свои войска в Украину, то "Украина опустошит твою сокровищницу и обескровит тебя".

Кроме того, недавно Стивен Кинг высказал восхищение успехами ВСУ на фронте, написав, что украинцы "надирают задницы" россиянам.

Позже писатель потролил Путина. Он отметил, что "Путин думал, что имеет дело с болонкой, однако столкнулся с росомахой".

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и разгорелся масштабный пожар. Оккупационные власти Крыма сообщают, что на одном из участков переправы загорелась цистерна с топливом. Тем временем Крымская железная дорога информирует, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Из-за взрыва обрушилась часть дороги на мосту. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что к взрывам на Крымском мосту могут быть причастны сами россияне, ведь там усиливается противостояние между ведомством Шойгу и ФСБ.

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