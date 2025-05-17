Культурные силы появились на красной дорожке Каннского фестиваля

ВСУ на красной дорожке Каннского фестиваля

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Такого Каннский фестиваль еще не видел. Вечер 16 мая в Каннах был особенным: зал устроил семиминутную овацию вокалисту группы U2 Боно после премьеры биографического документального фильма «Истории примирения» (Stories of Surrender). Сам Боно использовал этот момент своего триумфа для того, чтобы обратить внимание Европы на Украину и ВСУ.

«Я хочу поблагодарить вас, потому что вы защищаете нашу свободу. Спасибо! Спасибо! Слава Украине!», — сказал Боно. Он отметил необходимость поддержать Украину заявив, что она освобождает Европу от фашизма.

На красной дорожке в Каннах Боно появился вместе с Шоном Пенном, Николаем Сергой и резидентами Культурных сил.

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В команде Культурных сил на Каннском фестивале, кроме главы Культурных сил капитана ВСУ Николая Серги приняли участие:

Тарас Столяр, бандурист Культурных сил и оператор БПЛА, который участвовал в боях на Харьковщине и Донбассе

Юрий Иваськевич, оперный певец и боец ТРО, который в боях на Запорожском фронте потерял ногу

Ольга Рукавишникова, скрипачка, дирижер, разведчица, в боях получила пять ранений, а в мае 2023 года в одном из боев потеряла глаз. После реабилитации она присоединилась к Культурным силам и выступает на фронте для бойцов.

Валерий Широков, наводчик минометного расчета в ТРО с боевым опытом и прессаташе Культурных сил

Артем Познанский, солдат 59-й ОШБР и оператор Культурных сил.

ВСУ на красной дорожке Каннского фестиваля

ВСУ на красной дорожке Каннского фестиваля

Делегация украинских военных из Культурных сил привлечена к ряду событий на Каннском фестивале. Это является важным актом культурной дипломатии на фоне адвокации интересов Украины и привлечения к поддержке Украины влиятельных людей со всего мира.

ВСУ на красной дорожке Каннского фестиваля

ВСУ на красной дорожке Каннского фестиваля

ВСУ на красной дорожке Каннского фестиваля

Каннский фестиваль — особенно важная для нас платформа именно потому, что он изначально был не ярмаркой звезд или кинорынком. Он был задуман как акт сопротивления тоталитаризму, голос независимых художников, которых пытались заставить молчать. Именно поэтому Канны — не просто одна из площадок для привлечения внимания к Украине — это место, где живет дух Европы, выбравшей свободу.