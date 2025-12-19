Кум Билык раскрыл правду, почему она ушла от продюсера Никитина: "Не смогла это пережить"

Евгений Рыбчинский и Ирина Билык

Реклама

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский высказался о разрыве сотрудничества Ирины Билык с экс-супругом и продюсером Юрием Никитиным.

В интервью "Наодинці" художник признался, что переломным моментом в отношениях Билык и Никитина стало появление в жизни продюсера других артисток. В частности, проектов вроде группы NikitA. Поэт отмечает, что речь шла не о ревности к отдельной личности, а об общем ощущении потери внимания.

«Если бы Никитин не взял там NikitA и так далее, то он бы сохранил Билык. То есть Билык не ревновала его к Данилко. А когда появились эти бабы, то она не смогла это пережить. И отношения, конечно, разошлись. Это невозможно», — заявил Евгений Рыбчинский в разговоре с Анной Севастьяновой.

Реклама

Ирина Билык и Юрий Никитин

К слову, Ирина Билык официально разорвала сотрудничество с Юрием Никитиным летом 2014 года. Тогда певица так же объясняла это тем, что продюсер начал уделять ей значительно меньше внимания. Ранее их отношения совмещали романтическую и творческую составляющую и считались одними из самых успешных в украинском шоу-бизнесе, но дороги звезд разошлись.

Несмотря на разрыв профессиональных и семейных отношений, Ирина Билык и Юрий Никитин сумели сохранить взаимное уважение и дружеские отношения. Об этом свидетельствуют их встречи за границей и, например, недавняя передача авторских прав Никитиным своей экс-подопечной.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

Напомним, ранее Евгений Рыбчинский впервые признался в серьезном диагнозе. Поэт рассказал, как перенес две операции.