ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
564
Время на прочтение
1 мин

Кум Ирины Билык раскрыл правду о ее серьезном заболевании, которое она перенесла: "Совершила подвиг"

Рыбчинский отметил, что певица скрывала это от публики.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Евгений Рыбчинский и Ирина Билык

Евгений Рыбчинский и Ирина Билык

Известный композитор, поэт и политик Евгений Рыбчинский рассказал подробности о состоянии здоровья кумы, певицы Ирины Билык.

Исполнительница в марте из-за серьезного вируса и воспаления легких перенесла несколько концертов. Тогда Билык проходила длительное лечение и почти не выносила подробностей на публику. Однако на этот раз ее кум раскрыл, что же произошло со звездой. По словам Рыбчинского, тогда состояние Ирины было действительно критическим, ведь 30% легких было повреждено. И добавил, что певица держала это в тайне ради покоя поклонников.

Ирина Билык

Ирина Билык

"Ира очень болела. Она не из тех, кто будет выставлять на первый план свои болезни, а будет рассказывать только о достижениях. Она сильно переболела. И вообще совершила большой подвиг, когда вышла на сцену после того, как 30% ее легких было повреждено", - пояснил Евгений в интервью "ЖВЛ представляет".

Так что, к счастью, ситуация наладилась и сейчас 55-летняя артистка чувствует себя гораздо лучше. Об этом свидетельствует ее активное присутствие в соцсетях и выступления на концертах.

Напомним, недавно певица TAYANNA заявила о тяжелом периоде в жизни и раскрыла проблемы с ментальным здоровьем.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie