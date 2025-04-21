Кум Ирины Билык раскрыл правду о ее серьезном заболевании, которое она перенесла: "Совершила подвиг"

Евгений Рыбчинский и Ирина Билык

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Известный композитор, поэт и политик Евгений Рыбчинский рассказал подробности о состоянии здоровья кумы, певицы Ирины Билык.

Исполнительница в марте из-за серьезного вируса и воспаления легких перенесла несколько концертов. Тогда Билык проходила длительное лечение и почти не выносила подробностей на публику. Однако на этот раз ее кум раскрыл, что же произошло со звездой. По словам Рыбчинского, тогда состояние Ирины было действительно критическим, ведь 30% легких было повреждено. И добавил, что певица держала это в тайне ради покоя поклонников.

Ирина Билык

"Ира очень болела. Она не из тех, кто будет выставлять на первый план свои болезни, а будет рассказывать только о достижениях. Она сильно переболела. И вообще совершила большой подвиг, когда вышла на сцену после того, как 30% ее легких было повреждено", - пояснил Евгений в интервью "ЖВЛ представляет".

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Так что, к счастью, ситуация наладилась и сейчас 55-летняя артистка чувствует себя гораздо лучше. Об этом свидетельствует ее активное присутствие в соцсетях и выступления на концертах.

Напомним, недавно певица TAYANNA заявила о тяжелом периоде в жизни и раскрыла проблемы с ментальным здоровьем.