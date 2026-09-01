Кум Каменских озадачил комментарием о ее "беременности" и отце ребенка: "Не думаю, что это Леша"

Геннадий Витер и Настя Каменских

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Кум певицы Насти Каменских — продюсер Геннадий Витер — озадачил комментарием о ее «беремости».

В конце июля распространились слухи, что певица в положении. Блогеру-сплетнику Богдану Беспалову даже прислали фото, где изображена женщина, внешне очень похожая на Настю Каменских, у которой виднелся заметно округлившийся животик. Однако тогда и он сам подвергал сомнению правдивость этих сплетен, мол, не используются ли «грязные приемы пиара». Стоит отметить, что после этого Настя Каменских уже появлялась на публике и живот у нее виден не был.

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Именно такое фото прислали Богдану Беспалову, где якобы изображена Настя Каменских / © BespaLOVmedia

В интервью Славе Демину кум артистки тоже прокомментировал эти сплетни. Геннадий Витер не подтверждал их правдивость, а только припустил, если это действительно так, то этот ребенок якобы не от Потапа. По словам продюсера, певица и рэпер действительно разошлись и не живут вместе. Сейчас их якобы совмещает только работа.

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«Если скажут, от кого (ребенок — прим. ред.). Ходят слухи…. Я не думаю, что это Леша просто… Нет! Когда они расстались с Лешей, а ведь это тоже не закрытая информация, давно они не живут вместе, она стала по-другому себя нести. Да, есть этот момент, когда они снова начали дружно петь этим дуэтом. Наверное, тоже что-то там не то пошло. Я не думаю, что это от него», — выдал продюсер.

Отметим, в начале мая Настя Каменских и Потап сделали совместное заявление, в котором сообщили следующее: «Как ни крути, но мы не пара». В Сети сразу же предположили, что речь идет о разводе, который уже давно подозревали. Однако артисты сделали свое заявление достаточно неоднозначным и прямо на разрыв не указывали. Более того, они восстановили дуэт «Потап и Настя». Что касается комментариев о разводе, то пара их избегает.

Напомним, недавно Геннадий Витер впервые рассказал о своих детях. Продюсер раскрыл, где находятся и чем занимаются его сын и дочь и кто их мать.

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