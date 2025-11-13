Кум Лободы отреагировал на слухи о ее концерте в Украине: "Не допустит общество"

Анатолий Анатолич и Светлана Лобода

Реклама

Кум певицы Светланы Лободы - ведущий Анатолий Анатолич - прокомментировал слухи о ее предстоящем концерте в Украине.

Говорят, что артистка планирует выступить на немалой концертной площадке уже в следующем году. Анатолий Анатолич на проекте "Наодинці з Гламуром" говорит, что ничего об этом от кумы не слышал. По словам шоумена, у артистки есть свой рынок, где она и поет. Также он отметил, что у Лободы вообще нет шансов выступать в Украине с русскоязычным репертуаром.

"Она работает, у нее свой рынок. Упрекают, что она поет на русском. Я говорю, что она не монетизирует эти деньги в Украине, у нее есть рынок, такие там реалии: это Казахстан, страны Балтии, наша диаспора, где ее понимают на русском. Она не поет для русских. Я не допускаю, что она здесь сможет петь на русском. Она, кстати, это знает прекрасно. Я думаю, что с тем репертуаром, который у нее есть русскоязычный, разумеется, в Украине ни о каком возвращении быть не может", - говорит шоумен Анне Севастьяновой.

Реклама

Анатолий Анатолич и Светлана Лобода / © instagram.com/anatoliyanatolich

Однако Анатолий Анатолий предположил, при каком условии Светлана Лобода таки сможет дать концерт в Украине. Ведущий говорит, что это может произойти только тогда, когда в артистки будет полностью украиноязычный репертуар. Шоумен также добавил, что в таком случае он поддержит Лободу.

"Если она решит в Украине дать полностью украиноязычную программу - я это поддержу. Не знаю, есть ли у нее такие планы. Но я думаю, что сейчас нет. Собрать "Дворец спорта" с русскоязычным репертуаром - это невозможно. Это не допустит украинское общество", - подытожил ведущий.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА

Напомним, недавно Анатолий Анатолич отреагировал на слухи, что он якобы поссорился с кумом, певцом Виталием Козловским. Шоумен раскрыл, в каких отношениях они на самом деле находятся.