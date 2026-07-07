Кум Насти Каменских пожаловался на утраченную связь с ней и удивил причиной

Геннадий Витер и Настя Каменских

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Кум певицы Насти Каменских — продюсер Геннадий Витер — пожаловался на утраченную связь с ней и удивил причиной.

Знаменитость на проекте «Тур звездами» не скрывает, что тема, что касается его звездной кумы — очень болезненна для него. Настя Каменских для Геннадия Витера близкий человек, хотя они и крайне редко общаются. Более того, в последнее время он потерял связь с кумой. Геннадий Витер говорит, что Настя Каменских сменила номер телефона, а нового у него просто нет.

«На самом деле очень редко (общаемся — прим. ред.). И это тоже для меня проблема. Я готов и рад слышать ее, но она сменила номер телефона. Я скажу правду, у меня нового номера просто нет», — прокомментировал продюсер.

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Также Геннадий Витер высказался и о возрождении дуэта «Потап и Настя». Рэпер Потап и певица Настя Каменских снова поют вместе и исполняют свои старые русскоязычные хиты. Геннадий Витер говорит, что скептически к этому относится. Продюсер не скрывает, что ему не нравится такая позиция, но осуждать он не берется. Геннадий Витер добавил, что Потап и Настя снова воссоединились в дуэте, чтобы зарабатывать деньги.

Геннадий Витер, Потап и Настя Каменских

«Что касается воссоединения дуэта… У меня действительно очень неблагоприятное впечатление от этой ситуации, потому что я хочу, чтобы наши люди выбрали сторону. Я не буду говорить, что она неправильно делает, что поет на русском, это ее выбор, мне он не нравится. То, что они объединяются в этот дуэт, пожалуй, это просто желание заработать какую-то копейку. Мы понимаем, что ты был в Украине звездой, тебя уважали, приглашали и у тебя всегда была копейка. Сейчас этого нет», — прокомментировал продюсер.

Напомним, Потап и Настя Каменских во время войны не раз попадали в скандалы. Весной они возмутили воссоединением дуэта с русскоязычным репертуаром. На фоне этого имена Потапа и Насти Каменских убрали из «Аллеи звезд» в центре Киева.

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