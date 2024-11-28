Кум Потапа высказался о его поведении во время войны: "Не осуждаю Алексея"

Заслуженный артист Украины Петр Черный, который ранее назвал причину развода с женой, высказался о деятельности своего кума, рэпера и продюсера Потапа, во время полномасштабной войны.

Исполнитель говорит, что не может осуждать Потапа. По словам Петра Черного, он понимает шаги и поступки рэпера. Особенно после того, как узнал, что продюсеру угрожали. В частности, Потап в начале полномасштабного вторжения активно рассказывал о преступлениях россиян и о том, что действительно происходит в стране. Однако после этого рэперу начали угрожать. Как рассказал Черный в интервью Славе Демину, Алексею Потапенко звонили "кадыровцы" и запугивали.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"Он же топил за Украину сначала, а потом, помните, что-то случилось, когда он там …Ему потом угрожали, кадыровцы звонили, говорят: "Мы тебя...". Поэтому его и выбор. Я не осуждаю Алексея, я понимаю его шаг. Осуждать – за что? Что он не пошел на войну?" – высказался о рэпере Петр Черный.

Отметим, полномасштабную войну в Украине Потап застал за границей, откуда не спешил возвращаться. В 2022 году рэпер приезжал в Киев, однако со временем все же поселился в Испании. В начале полномасштабной войны Потап активно осуждал враждебные действия страны-агрессора России, но впоследствии публикации прекратились. Осенью 2023 года певица Оля Полякова говорила, что украинских звезд запугивали влиятельные люди из России и угрожали расправой, чтобы те молчали о войне. Тогда имен этих знаменитостей исполнительница не называла, однако, можно предположить, что в этом списке оказался и Потап.

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