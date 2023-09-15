Кум Пугачевой и Галкина Игорь Николаев попал в больницу в тяжелом состоянии

Российский композитор Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

Как сообщает РосСМП, 63-летний Николаев попал в одно из медучреждений Москвы из-за проблем с сердцем. Кстати, в январе этого года композитора также забирали в больницу по подозрению на инфаркт. Тогда его состояние удалось стабилизировать, ему установили два стента.

Теперь же Николаев снова попал в больницу, до этого он жаловался на боль в груди и проблемы с сердцем. Композитору, вероятно, будут делать новую операцию.

Пока никто из окружения Николаева его госпитализацию не комментирует. РосСМП сообщают, что состояние композитора "крайне критическое".

Отметим, что Игорь Николаев является кумом Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он крестил их сына Гарри. С начала полномасштабной войны России против Украины композитор никак не выразил свою позицию, предпочтя просто молчать. Впрочем, в конце 2022 года вместе с дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте он принял участие в концерте, где они выступили в сине-желтых костюмах. После этого у россиян произошла истерика, ведь они решили, что таким образом Николаев, как и его кумовья Пугачева и Галкин, поддержал Украину.

Игорь Николаев и Кристина Орбакайте

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