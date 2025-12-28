Кум Светланы Лободы раскрыл подробности о ее муже и как познакомился с ним: "Состоятельный и хороший"

Анатолий Анатолич и Светлана Лобода

Реклама

Украинский ведущий Анатолий Анатолич неожиданно заговорил о личной жизни певицы Светланы Лободы.

Так, шоумен подтвердил, что артистка не одинока и состоит в браке. Об этом кум Светланы Лободы рассказал в проекте "Люкс ФМ" и отметил, что хорошо разбирается в личной жизни певицы, ведь они поддерживают связь.

«Я знал возлюбленных Светланы Сергеевны. Парочку. Немного их было, на самом деле», — заметил ведущий.

Реклама

На прямой вопрос ведущей Натальи Тур, что сейчас происходит в личной жизни Лободы, Анатолич ответил без интриг, но и без имен. Он признался, что ее возлюбленный — замечательный мужчина. По словам Анатолия, с избранником певицы он познакомился в Лос-Анджелесе. Это было в период, когда Светлана готовилась к рождению младшей дочери Тильды. При этом ведущий не стал уточнять, является ли именно нынешний муж артистки отцом ее второго ребенка.

«Все хорошо. У нее есть муж — все хорошо. Состоятельный. Хороший, взрослый. Мы даже знакомы, виделись несколько раз», — поделился шоумен.

Светлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial

Несмотря на сдержанность в деталях, Анатолич тепло отозвался о выборе кумы: «Мне нравится вкус у Светланы на мужчин». Также ведущий не скрывал, что желает Лободе еще раз ощутить радость материнства.

Отметим, Светлана Лобода воспитывает двух дочерей — старшую Евангелину и Тильду, которая родилась в 2018 году. Отцом первенца певицы является хореограф Андрей Цар. А вот о том, кому звезда подарила вторую дочь доподлинно неизвестно. Но долгое время поговаривали, что этим человеком может быть солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако сама исполнительница не реагирует на слухи.

Реклама

Напомним, недавно Анатолий Анатолич показал после ремонта свой роскошный дом. Жилье шоумен приобрел за 150 тысяч долларов.