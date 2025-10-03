Кум Светланы Лободы раскрыл причину, почему она во время войны поет на русском

Анатолий Анатолич и Светлана Лобода / © instagram.com/anatoliyanatolich

Реклама

Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич объяснил, почему его кума, певица Светлана Лобода, продолжает во время войны петь на русском.

Артистка выпускает песни на украинском, но старые хиты не переводит. Поэтому, на ее концертах они звучат на русском языке. Анатолий Анатолич на проекте "55 за 5" прокомментировал позицию своей кумы. Шоумен отметил, что исполнительница сейчас не работает на украинский рынок. Концертную деятельность артистка ведет в Казахстане, Узбекистане и странах Балтии. По словам Анатолича, там понимают русский. Поэтому, именно по этой причине артистка не отказывается от этого языка.

"У Лободы проукраинская позиция. Когда меня упрекают, что Лобода поет на русском, я говорю, что она это делает не на украинском рынке. Ее песни не звучат на украинском радио. Она не дает здесь концерты и не монетизирует здесь свою популярность. Она работает на рынки, где понимают русский, к сожалению. Это Казахстан, Узбекистан, страны Балтии. Там ее понимают, там ее любят. Она работает и живет там. Это ее выбор", - заверил ведущий.

Реклама

Светлана Лобода и Анатолий Анатолич с семьей / © instagram.com/anatoliyanatolich

Также Анатолий Анатолич отметил, что Светлана Лобода не поет в Украине на русском, хотя по закону может это делать. Поэтому, зарубежные выступления артистки с русскоязычными песнями шоумен не принимает во внимание. Если бы исполнительница это делала в Украине, то, конечно же, Анатолию Анатоличу это бы не нравилось.

"Мне не нравилось бы это, если бы это происходило в Киеве, Одессе или Львове. Я считаю, что Лобода не выступила бы здесь с русскоязычной музыкой, хотя по законодательству, как, например, с Сердючкой - это возможно, потому что это украинский артист, а музыка написана в Украине, хотя на русском, но я против этого", - подытожил ведущий.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич признался, как похудел на 15 килограммов. Также ведущий ответил на упреки, что якобы колол специальные препараты, чтобы избавиться от лишнего веса.