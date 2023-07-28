Кума Ани Лорак Подкопаева поддержала Харлан после ее отказа пожимать руку россиянке

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и кума певицы-предательницы Ани Лорак Лилия Подкопаева поддержала фехтовальщицу Ольгу Харлан.

На странице в Instagram Подкопаева разместила совместное фото с Харлан и подчеркнула, что гордится ею. В то же время спортсменка публично пристыдила Международную федерацию по фехтованию. Как известно, Ольга Харлан отказалась пожать руку своей сопернице по России и была за это дисквалифицирована на чемпионате мира:

"Награда не стоит того, чтобы терять достоинство. Дисквалификация за отсутствие рукопожатия, но не из-за поддержки русских преступников? Ваши моральные стандарты выходят за пределы нормы", – отметила олимпийская чемпионка, обратившись к Международной федерации по фехтованию.

Лилия Подкопаева и Ольга Харлан / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Как известно, 27 июля после победы в Милане украинской спортсменки Ольги Харлан над россиянкой Анной Смирновой, допущенной к соревнованиям в нейтральном статусе, разгорелся скандал. Харлан отказалась пожать руку сопернице из страны-террористки. В свою очередь, организаторы турнира заявили, что украинка не "проявила уважение", из-за чего ее дисквалифицировали из соревнований.

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева призналась, что из-за молчания о полномасштабной войне своей близкой подруги и кумы Ани Лорак перестала с ней общаться. Спортсменка призналась, что была шокирована позицией артистки.

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