Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кума Ани Лорак Подкопаева поддержала Харлан после ее отказа пожимать руку россиянке

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
3698
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кума Ани Лорак Подкопаева поддержала Харлан после ее отказа пожимать руку россиянке

Лилия Подкопаева / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Спортсменка также обратилась к Международной федерации по фехтованию.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и кума певицы-предательницы Ани Лорак Лилия Подкопаева поддержала фехтовальщицу Ольгу Харлан.

На странице в Instagram Подкопаева разместила совместное фото с Харлан и подчеркнула, что гордится ею. В то же время спортсменка публично пристыдила Международную федерацию по фехтованию. Как известно, Ольга Харлан отказалась пожать руку своей сопернице по России и была за это дисквалифицирована на чемпионате мира:

"Награда не стоит того, чтобы терять достоинство. Дисквалификация за отсутствие рукопожатия, но не из-за поддержки русских преступников? Ваши моральные стандарты выходят за пределы нормы", – отметила олимпийская чемпионка, обратившись к Международной федерации по фехтованию.

Лилия Подкопаева и Ольга Харлан / © instagram.com/podkopayeva_official
Лилия Подкопаева и Ольга Харлан / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Как известно, 27 июля после победы в Милане украинской спортсменки Ольги Харлан над россиянкой Анной Смирновой, допущенной к соревнованиям в нейтральном статусе, разгорелся скандал. Харлан отказалась пожать руку сопернице из страны-террористки. В свою очередь, организаторы турнира заявили, что украинка не "проявила уважение", из-за чего ее дисквалифицировали из соревнований.

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева призналась, что из-за молчания о полномасштабной войне своей близкой подруги и кумы Ани Лорак перестала с ней общаться. Спортсменка призналась, что была шокирована позицией артистки.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3698
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация