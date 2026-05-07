Кума Денисенко высказалась об их вражде и главном табу в женской дружбе: "Вряд ли прощу"

Наталка Денисенко и Елена Светлицкая

Украинская актриса Наталья Денисенко и ее кума и коллега Елена Светлицкая уже несколько месяцев не общаются.

Причиной вражды стали загадочные обстоятельства, о которых обе предпочитают пока что молчать. Известно, что до этого звезды дружили около 18 лет. Теперь же полностью игнорируют друг друга, когда появляются на светских мероприятиях, и отзываются соответственно лаконично.

Так, ранее Денисенко желала бывшей подруге лишь «счастья и больше любви». В свою очередь Светлицкая в интервью «РБК-Украина» уверяет, что все разговоры о вражде для нее исчерпались и она будет избегать комментариев на эту тему. Тем не менее, все же сделала однозначный намек, что для нее женская дружба заканчивается в случае предательства со стороны другого человека.

«Предательство. Если в женской дружбе есть предательство, то вряд ли я смогу когда-то это простить. Может элементарно даже, если твоя подруга рассказала тайну твоему бойфренду. Вот вы пришли и делитесь своим самым сокровенным, тем, что вообще не должен никто знать. Это то, что только мы знаем друг о друге. А я рассказываю это твоему возлюбленному. И ему это делает больно, и мне это делает больно, и всем», — рассказала артистка.

Елена подытожила, что теперь не верит в глубокую женскую дружбу, как раньше. Хотя признает, что довольно общительная и имеет близкий круг общения, для которого всегда готова прийти на помощь.

