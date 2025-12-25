Кума Дзидзьо отреагировала на слухи о рождении у него первенца

Дзидзьо и Оля Цибульская / © viva.ua

Кума украинского шоумена Дзидзьо - певица Оля Цибульская - отреагировала на слухи о рождении у него первенца.

В Сети сплетничают, что Михаил Хома, настоящее имя исполнителя, якобы стал отцом. Более того, поговаривают, что у артистка родилась двойня. Сам Дзидзьо слухов вокруг личной жизни не комментирует и вообще не раскрывает никаких подробностей. Поэтому, ведущая проекта "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова поинтересовались у кумы певца Оли Цибульской, действительно ли он стал отцом.

Однако артистка тоже воздержалась от комментариев. Оля Цибульская заверила, что ничего не знает о личной жизни Дзидзьо. Также певица отметила, что подобное спрашивать стоит у самого шоумена.

Дзидзьо и Оля Цибульская / © instagram.com/slavia_official

"Ничего не знаю, надо у Михаила спрашивать. Знает один Бог и Дзидзьо, и больше никто. У меня есть привычка не лезть в личную жизнь мужчин, которых я люблю", - отрезала артистка.

Напомним, недавно Оля Цибульская удивила, как согласилась на брак только после третьего предложения. Артистка перед тем, как идти под венец, проверяла серьезность чувств избранника.