ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
154
Время на прочтение
1 мин

Кума Дзидзьо отреагировала на слухи о рождении у него первенца

В Сети длительное время сплетничают, что артист якобы стал отцом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Дзидзьо и Оля Цибульская

Дзидзьо и Оля Цибульская / © viva.ua

Кума украинского шоумена Дзидзьо - певица Оля Цибульская - отреагировала на слухи о рождении у него первенца.

В Сети сплетничают, что Михаил Хома, настоящее имя исполнителя, якобы стал отцом. Более того, поговаривают, что у артистка родилась двойня. Сам Дзидзьо слухов вокруг личной жизни не комментирует и вообще не раскрывает никаких подробностей. Поэтому, ведущая проекта "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова поинтересовались у кумы певца Оли Цибульской, действительно ли он стал отцом.

Однако артистка тоже воздержалась от комментариев. Оля Цибульская заверила, что ничего не знает о личной жизни Дзидзьо. Также певица отметила, что подобное спрашивать стоит у самого шоумена.

Дзидзьо и Оля Цибульская / © instagram.com/slavia_official

Дзидзьо и Оля Цибульская / © instagram.com/slavia_official

"Ничего не знаю, надо у Михаила спрашивать. Знает один Бог и Дзидзьо, и больше никто. У меня есть привычка не лезть в личную жизнь мужчин, которых я люблю", - отрезала артистка.

▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: Wellboy покликав ЗАМІЖНЮ ведучу на побачення під час інтерв’ю, а MamaRika проти ДИТСАДКІВ

Напомним, недавно Оля Цибульская удивила, как согласилась на брак только после третьего предложения. Артистка перед тем, как идти под венец, проверяла серьезность чувств избранника.

Дата публикации
Количество просмотров
154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie