Кума предательницы Галины Безрук объяснила, почему актриса осталась в России и молчит о войне

Кума актрисы-предательницы Галины Безрук – актриса Любава Грешнова – объяснила, почему ее коллега, несмотря на полномасштабную войну, осталась в России и молчит о преступлениях оккупантов.

Раньше артистки были подругами. Но, как говорит Грешнова, сейчас они не общаются. Тем не менее, актриса знает, почему ее кума осталась в России и молчит о развязанной россиянами войне в Украине. Любава убеждена, что причиной тому избранник Галины. Грешнова считает, что муж-россиянин Безрук – актер Артем Алексеев – просто не позволил бы вывезти из РФ их общую дочь.

Галина Безрук с мужем / Фото: instagram.com/galina_bezruk

"Мы не общаемся с начала полномасштабного вторжения. И у меня нет информации, как она сейчас живет. Точно знаю, что ей было очень сложно, она переживала. Не могла сделать выбор – ребенок с российским паспортом, муж тоже. И он бы не позволил вывезти девочку", — объяснила артистка в интервью Obozrevatel.

Также Грешнова убеждена, что Безрук нелегко далось решение остаться в России, ведь она переживает за судьбу Украины.

"Я знаю, что Галя в душе очень любит Украину. Думаю, что ей тяжело далось решение остаться в России. Отношусь к ней с теплом и любовью, даже вопреки тому, что не общаемся. Когда-то мы были родными людьми", — добавила актриса.

Галина Безрук с дочерью / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Отметим, Галина Безрук и Любава Грешнова породнились в феврале 2017 года. Актриса крестила дочь своей коллеги Василису.

Напомним, Галина Безрук, несмотря на полномасштабную войну в Украине, осталась в России и зарабатывает кровавые рубли. Актриса ни разу не высказалась о преступлениях российских оккупантов. Лишь однажды Галина заговорила на тему войны в Украине, сказав, что "не может решать проблемы двух стран". Тем не менее, о родной стране Безрук вспоминает. Недавно она заговорила об Украине и поделилась, как снималась в одном из украинских сериалов.

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