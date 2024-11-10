Кума Узелкова рассказала о его браке с Боржемской и как на него повлиял их развод

Ведущая Даша Малахова рассказала о браке боксера Вячеслава Узелкова с тренером Мариной Боржемской, а также поделилась, как на него повлиял их развод.

Ведущая и спортсмен хорошо дружили и были кумовьями. Более того, по словам Малаховой, в свое время Узелков был ей как брат. Знаменитость поделилась, что была свидетелем успеха спортсмена. В частности, у боксера была успешная карьера, блестящие бои, жена-красавица и двое детей. К сожалению, были у Узелкова и травмы, а также ему пришлось пережить инсульт. Однако, по словам Малаховой, боксер был очень популярен и им восхищались. Но потом ведущая и спортсмен потеряли связь. Малахова говорит, что не "была свидетелем падения боксера и не знала, как тяжело закончилась его жизнь".

Вячеслав Узелков

"Я знала Славу очень хорошо. Как брата. Он был моим кумом, но мы потеряли связь, и я не знала, как завершалась его жизнь. Фактически, я была свидетелем его взлета, но не падения. Начало карьеры, тренировки, агенты, бои в Лас-Вегасе, "Танцы со звездами", травмы, инсульт, рождение детей, жизнь с красавицей и умницей Мариной. Я помню времена, когда Славочка проходил мимо, а люди переставали дышать, на определенном этапе он был мега-звездой, на него было невозможно смотреть без улыбки", – написала ведущая.

Малахова убеждена, что не последнюю роль в успехе Узелкова сыграла его бывшая супруга. По словам ведущей, Марина Боржемская стала для боксера "золотым билетом". Малахова говорит, что когда супруги развелись, "боксер потерял все".

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская

"Их пара с Мариной была уникальным союзом. Славочка очень много дурачился, но в нем всегда чувствовалась сила и даже агрессия. Как хищник, что улыбается, но все равно мог загрызть. К сожалению, у каждого из нас собственная история и детство, привычки, которые формируют характер и судьбу. Пожалуй, это самая печальная история, которая рассказывает о том, что есть люди, которые становятся успешными благодаря любимым женщинам, а теряя их – теряют все. Но иногда любовь бывает такой сложной, чтобы спасти детей и себя женщина не может оставаться. Марина была для Славочки золотым билетом к успеху”, – высказалась ведущая.

Даша Малахова говорит, что узнала, какими тяжелыми были для Узелкова последние годы жизни, и поэтому ей очень грустно. Однако ведущая убеждена, что только сам человек влияет на свою судьбу. Кто-то выбирает создание, а кто-то — разрушение. Малахова говорит, что боксер выбрал последнее, что и погубило его.

Вячеслав Узелков

"Я узнала о том, как Слава доживал когда-то такую прекрасную жизнь, и это очень грустно. Очень больно. Мне жаль, что я не знала, хотя я уверена, что каждый человек сознательно, или нет — имеет жизненную траекторию, цель. И можно изменить только собственную судьбу. Для кого-то это создание, а для кого-то – разрушение, и каждый из нас более или менее успешен в этом. Славочка был разрушительной силой, но, к сожалению, для себя в первую очередь. И стал в этом мега успешным и сорвал куш. Он был очень особенным. Очень интересным. Человеком со сложной судьбой и огромным потенциалом. Прощай, Славочка!" – добавила ведущая.

Пост Даши Малаховой

Напомним, Вячеслав Узелков умер 9 ноября в возрасте 45 лет. Уже известно, где и когда пройдет прощание с боксером.

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