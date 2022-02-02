Кузьма погиб 7 лет назад: в чем его феномен и как на новость о смерти отреагировали родные

Кузьма погиб 7 лет назад: в чем его феномен и как на новость о смерти отреагировали родные

В 2015 году артист попал в жуткое ДТП.

Ровно семь лет назад не стало легендарного артиста, лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.

Его жизнь унесла автокатастрофа. И с тех пор Кузьме навсегда – 46. Он больше не напишет новых песен, но сотворенные будет петь еще не одно поколение. Новость от 2 февраля 2015 года показалась совершенно невозможной. В нее просто не поверили, говорится в "Сніданку з 1+1".

"Львовская волна передала, что Кузьма погиб. Думали, может какая-то опечатка, или что-то", – вспомнил папа Андрея, Виктор Кузьменко.

Внедорожник артиста столкнулся с молоковозом на трассе Кропивницкий – Кривой Рог. С тех пор музыка Скрябина звучит только в записи и в нашей памяти.

Андрей Кузьменко – выпускник медицинского университета, должен был стать стоматологом. По крайней мере именно так решили его родители.

Однако Скрябин родился для другого: "Мам, как звучит "ля"? Я ему там напела. Он говорит: "Нет, то не "ля". Это не "ля" звучит", — делилась Ольга в программе "ЖВЛ".

Но талант талантом, а популярность – это о другом. К ней пришлось долго идти. После успеха на фестивале "Червона Рута" – вдохновенный Кузьма переехал из Новояворовска в Киев. Но в столице его никто не ждал.

instagram.com/dzidzio

"У тебя нет времени о той цели думать. Ты думаешь, что похавать. Ты постоянно думаешь, где же тот чувак с баблом. Когда он откроет дверь и даст миллион за то, что я гениален. Тогда ты открываешь глаза, елки-палки, я состарился, мне 30 лет. Ты смотришь, ты в съемной квартире. Ты смотришь, твой ребенок лазит в таких колготках, что стыдно на улицу выпустить. И ты видишь в зеркале своем, виновника своей беды", – рассказывал когда-то звезда.

Днем он записывал песни, а ночью таксовал. И искал свою музыку.

"Видит Бог, Кузьма на тот момент написал очень крутые песни. Как правило, это баллады. Описал моменты нашей жизни. Если хотите, это наша эпоха", – поделился друг Кузьмы, продюсер Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк Наталья Могилевская и Кузьма

Новый романтический Скрябин заявил о себе еще и как талантливый шоумен – с незаурядным чувством юмора и самоиронией.

Скрябин так и не стал стоматологом. Вместо этого медицину выбрала его единственная дочь – Барбара: "Он был шокирован, но он сказал: "Если это твой выбор – я тебе помогу и сделаю все, чтобы ты встала на ноги в этой карьере".

Кузьмы не стало, когда дочь была на первом курсе университета Богомольца. И девушке понадобился не один год, чтобы прийти в себя.

"Не могла какое-то время слушать, слышать голос вообще ни по радио, ни где-то в магазине, если где-то слышала песню", – призналась Барбара.

Барбара Кузьменко

Для девушки Скрябин был и всегда будет лучшим отцом на свете. Лучшим, "своим" чуваком – он останется и для миллионов украинцев.

В чем феномен Скрябина и как на известие о смерти отреагировали его самые родные

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