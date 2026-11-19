Людмила Загорская, Андрей Кузьменко

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Украинская актриса Людмила Загорская рассказала, как Кузьма Скрябин спас ее во время съемок во Франции, а также призналась, о каком совместном путешествии с музыкантом сожалеет до сих пор.

Артистка работала вместе с музыкантом над телевизионным проектом «Игры патриотов». Съемки проходили недалеко от Парижа и были чрезвычайно изнурительными. Команды работали с раннего утра и иногда задерживались до глубокой ночи. После этого участники возвращались в Париж, где успевали поспать всего несколько часов. Из-за такого режима Загорская чувствовала сильное истощение. Однажды утром ее организм не выдержал нагрузки, и на помощь пришел Кузьма.

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«Был такой проект "Игры патриотов". Мы его снимали в городе Серни под Парижем. Там был большой павильон, куда съезжались из разных стран съемочные группы. У нас ведущим был Кузьма. Съемки были очень изнурительные. Начиналось все рано утром и иногда длилось до 2-3 часов ночи. Потом мы ехали в Париж по пробкам, спали 2-3 часа и все снова. Тогда мы проводили с Кузьмой больше времени, потому что вместе жили», — вспомнила актриса в интервью Алине Доротюк.

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На проекте Загорская отвечала за литературное редактирование: готовила сценарные реплики для ведущего и следила за правильностью их звучания во время записи. Один из таких рабочих эпизодов едва не окончился для нее серьезной травмой. Во время утренней съемки возле Триумфальной арки актриса внезапно начала терять сознание. Скрябин успел подхватить коллегу, не дав ей упасть.

«Мы снимали рассвет у Триумфальной арки. Это было около шести утра. Кузьма стоит нарядный, читает текст. Я все контролирую и чувствую, что от переутомления у меня начинает темнеть в глазах и я теряю сознание. Кузьма ринулся и прямо поднял меня. Я бы грохнулась изрядно. Я ничего не видела, но слышала голос Кузьмы: "У Люси пульса нет. Что делать?" Я думала: "Ну все, умерла". Но как-то меня откачали», — рассказала Людмила.

Впрочем, самое болезненное воспоминание актрисы связано не с тем случаем, а с решением, которое она приняла уже после завершения съемок. Тогда Скрябин предложил ей вместе отправиться в Нормандию. Однако Загорская предпочла отдых на Лазурном побережье, ведь хотела увидеть Канны и Ниццу. Музыкант настаивал на своем варианте, в частности из-за желания отведать устриц, но совместное путешествие так и не состоялось.

«Кузьма говорил: "Я поеду в Нормандию. Поехали со мной". А так как мы любители поплавать, я говорила: "Поехали лучше на Лазурный берег, увидим раз в жизни, что такое Канны, Ницца". А он: "Нет-нет. Я буду там устрицы есть". И мы не поехали с ним, а вскоре он погиб. Я так сожалею, думаю: "Желание увидеть Канны у меня было сильнее, чем провести вместе время"», — поделилась Загорская.

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Актриса призналась, что после гибели музыканта не раз возвращалась мыслями к разговору. Ей было трудно поверить в смерть Скрябина, которого она помнит не только как талантливого артиста, но и как человека, в свое время буквально спасшего ей жизнь.

Напомним, недавно Олег Скрипка предположил, кто причастен к гибели Кузьмы Скрябина.

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