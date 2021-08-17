Кузьме Скрябину исполнилось бы 53: украинские звезды почтили память артиста

Певец родился 17 августа в 1968 году.
Легендарный украинский артист Кузьма Скрябин сегодня, 17 августа, отпраздновал бы 53-летие.
Впрочем, к сожалению, уже 6 лет звезды нет в живых. 2 февраля в 2015-м Андрей Кузьменко погиб в ДТП возле села Лозоватка под Кривым Рогом. Впрочем, в сердцах родных, друзей и фанатов он останется навсегда.
Редакция сайта ТСН.ua собрала публикации, которыми делятся знаменитости в день рождения звезды.
Ирина Билык
"Андрей... Гуляли бы сегодня... 53 было бы... Дружище, не знал ты, что так будет всё... С днём рождения!" — написала певица.
Наталья Могилевская
Со своей стороны, певица Наталья Могилевская запостила ролик, где собрала фрагменты с покойным артистом. В частности, в видео есть кадры с работы, забавные моменты и довольно трогательные.
"Никогда не перестану плакать... С днем рождения, Кузьма", — поделилась знаменитость.
Дзидзьо
"Кузьма, с днем рождения тебя, друг!!! Ты всегда в наших сердцах", — поделился артист.
"Антитела"
Группа "Антитела" опубликовала в фотоблоге видео, как играет песню "Люди як кораблі" на одном из концертов.
"Всегда с нами! Через песню несем память и уважение о гении!
Наш океан знає більше, ніж ми –
Секрети всі у нього на дні
А ми ходим зверху, великі й малі –
Люди як кораблі!
С днем рождения, Кузьма!"- написали музыканты.
Напомним, недавно мама Кузьмы Скрябина сообщила, что песни ее покойного сына хотят украсть. Компания Moon Records разъяснила, чем обусловлены их действия. Так, в компании объяснили, что в создании музыкального материала и клипов принимал участие не только Скрябин, а также и музыканты и авторы.