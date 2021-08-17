Кузьме Скрябину исполнилось бы 53: украинские звезды почтили память артиста

Певец родился 17 августа в 1968 году.

Легендарный украинский артист Кузьма Скрябин сегодня, 17 августа, отпраздновал бы 53-летие.

Впрочем, к сожалению, уже 6 лет звезды нет в живых. 2 февраля в 2015-м Андрей Кузьменко погиб в ДТП возле села Лозоватка под Кривым Рогом. Впрочем, в сердцах родных, друзей и фанатов он останется навсегда.

Редакция сайта ТСН.ua собрала публикации, которыми делятся знаменитости в день рождения звезды.

Ирина Билык

"Андрей... Гуляли бы сегодня... 53 было бы... Дружище, не знал ты, что так будет всё... С днём рождения!" — написала певица.

instagram.com/bilyk_iryna

Наталья Могилевская

Со своей стороны, певица Наталья Могилевская запостила ролик, где собрала фрагменты с покойным артистом. В частности, в видео есть кадры с работы, забавные моменты и довольно трогательные.

"Никогда не перестану плакать... С днем рождения, Кузьма", — поделилась знаменитость.

Дзидзьо

"Кузьма, с днем рождения тебя, друг!!! Ты всегда в наших сердцах", — поделился артист.

"Антитела"

Группа "Антитела" опубликовала в фотоблоге видео, как играет песню "Люди як кораблі" на одном из концертов.

"Всегда с нами! Через песню несем память и уважение о гении!

Наш океан знає більше, ніж ми –

Секрети всі у нього на дні

А ми ходим зверху, великі й малі –

Люди як кораблі!

С днем рождения, Кузьма!"- написали музыканты.

Напомним, недавно мама Кузьмы Скрябина сообщила, что песни ее покойного сына хотят украсть. Компания Moon Records разъяснила, чем обусловлены их действия. Так, в компании объяснили, что в создании музыкального материала и клипов принимал участие не только Скрябин, а также и музыканты и авторы.

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