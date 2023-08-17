Кузьме Скрябину исполнилось бы 55: песни музыканта, которые стали пророческими

Артиста не стало восемь лет тому назад.

Легендарный украинский певец Кузька Скрябин, настоящее имя которого Андрей Кузьменко, 17 августа мог бы отпраздновать 55-летие.

Артист родился 17 августа 1968 во Львовской области. Музыкой легендарный исполнитель начал увлекаться еще в школьные годы: ходил в музыкальную школу и играл на фортепиано. Хотя Кузьма и закончил стоматологический факультет, однако работать по специальности ему было не суждено. Артист увлекся музыкой, в частности, панком.

Уже в конце 1980-х годов Андрей Кузьменко вместе с друзьями создал рок-группу "Скрябин". Жизнь Кузьмы была тесно связана с коллективом, музыкант был его неизменным лидером вплоть до самой смерти. Не стало певца 2 февраля 2015 года. Жизнь музыканта забрала жуткая авария, которая произошла в Днепропетровской области, когда он возвращался с гастролей домой.

Андрей Кузьменко / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Группа "Скрябин" во главе с Андреем Кузьменко выпустила немало лирических, романтических, остросоциальных и других песен, которые с годами стали хитами. Прошло уже немало лет от их премьеры, однако треки до сих пор крутят на радиостанциях, а украинцы охотно их переслушивают.

В день рождения Кузьмы Скрябина редакция сайта ТСН.ua предлагает послушать песни исполнителя, которые с годами оказались пророческими.

"Кінець фільму"

Композиция была выпущена за девять дней до гибели музыканта. После рокового ДТП слушатели обратили внимание на слова, которые вызывают мурашки по коже. Создается такое впечатление, будто музыкант чувствовал, что случится авария. Особенно пророческими стали эти строки композиции:

А зараз вже кінець траси.

Машину у гараж, квасить.

А зараз вже кінець книжки.

Сюжет закінчився.

І не повториться більше.

"С*ка-війна"

Артист в последние дни своей жизни сделал демозапись композиции "С*ка-війна". Песню музыкант посвятил войне на востоке Украины, которую в 2014 году развязала россия. Композиция приобрела новые смыслы от 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

Ти прийшла в мою хату, брудна і немита

І постукала в двері церковним дзвоном,

Не питаючи згоди до мене вселилась

І спокій забрала, не питаючи згоди.

Розтрощила мій дім і пішла до сусідів,

Хоч і їхні родини ні в чому не винні,

Поробила з людей страшних ворогів

І, рахуючи гроші, сміялась єхидно.

"Годинник"

Песня вышла в свет в далеком 1997 году. В композиции артист пел, что будет война. Однако тогда эти строки казались сюрреалистическими. Но с годами слова композиции стали пророческими, будто бы артист знал, что будет страшная война.

Чую, брате, що буде війна

Холодна і мокра, довга і зла.

Квадратні на круглих будуть іти

За те, що ті рівні. як їх не крути.

"Люди, як кораблі"

"Скрябин" выпустил песню в далеком 2005 году. Некоторые связывают появление композиции с "Оранжевой революцией". Однако в треке есть такие слова, которые перекликаются с событиями сегодняшних дней.

Я не твій брат, ти не сестра моя,

Ніколи не розказуй мені – хто

І в чому я винен на нашій землі,

Люди, як кораблі.

Хтось не доплив, бо йому помогли

Набрати повні трюми води,

Постати героями тої війни.

Дуже стати хотіли вони.

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