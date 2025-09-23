Кузьме Скрябину установили памятник в Коростышеве: в Сети возмущены его видом

Кузьма Скрябин / © moemisto.ua

Музыканту и лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко, который погиб в 2015 году, установили памятник в Коростышеве, Житомирская область.

Торжественное открытие состоялось 21 сентября по случаю Дня города, пишет "Суспільне". Высота памятника составляет более трех метров, изготовлен он из гранита, а на пьедестале красуются слова — "Не стидайся, то твоя земля". Они были взяты из песни "Скрябина" — "Сам собі країна".

Идея создания памятника принадлежит художнику и скульптору Алексею Марковскому, который и воплотил ее в реальность. Он изготовил скульптуру по собственной инициативе, а городской совет поддержал художника. Художник говорит, что при создании памятника вдохновлялся образом Кобзаря.

Памятник Кузьме Скрябину в Коростышеве / © suspilne.media

"Эту идею я вынашивал давно. Потому что Кузьма — один из моих любимых украинских исполнителей. Его творчеством я восхищаюсь еще с 90-х годов. Он для меня не просто певец, для меня он носитель глубоких философских суждений о жизни, об Украине, о нашем месте во Вселенной. Может, для кого-то он прикольный, но для меня он серьезный и последовательный борец за наши общественные и гуманистические идеалы. Он для меня — как Кобзарь современности, своего рода как просветитель", — говорит Марковский.

Однако в Сети не оценили памятник. Пользователи возмущены его видом, мол, он вообще не похож на Кузьму Скрябина.

Это не памятник, а какая-то нелепость. Кузьма все время был добрым и любил улыбаться!

Видеть Кузьму очень приятно, но присоединюсь к мнению людей. Он слишком злой на скульптуре..

Вы серьезно? Совсем не похож на Кузьму, страшно смотреть, а детям вообще нельзя показывать. Только по волосам можно догадаться..

Отметим, Кузьмы Скрябина не стало 2 февраля 2015 года. Музыкант погиб в жутком ДТП в Днепропетровской области, когда возвращался из Кривого Рога домой. Похоронили артиста в семейном склепе на кладбище в Брюховичах, Львовская область. Недавно дочь Кузьмы Скрябина почтила его память, организовав в его честь концерт.