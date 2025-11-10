Кузнецова стала на защиту Каменских после ее заявлений "какая разница": "Не считаю высказывания позорными"

Екатерина Кузнецова и Настя Каменских

Реклама

Украинская актриса Екатерина Кузнецова неожиданно стала на защиту певицы Насти Каменских после ее заявлений "какая разница".

Исполнительница попала в языковой скандал. Во время своего концерта в Чикаго артистка сделала заявление, что "неважно, на каком языке ты разговариваешь, есть один язык - любовь". При этом разговаривала певица именно на русском.

У Екатерины Кузнецовой поинтересовались в Instagram-stories, что она об этом думает. Актриса неожиданно стала на защиту Каменских. Знаменитость говорит, что не считает высказывания певицы "плохими и позорными".

Реклама

"Я люблю Настю Каменских, и не считаю ее высказывания в Чикаго плохими и позорными", - раскрыла свою позицию актриса.

Екатерина Кузнецова высказалась о Насте Каменских / © instagram.com/katykino

Отметим, в конце лета Настя Каменских попала в громкий языковой скандал. У певицы был тур по городам США. На одном из концертов, а именно в Чикаго, исполнительница отличилась неоднозначным заявлением. Просто со сцены звезда сказала: "Неважно, на каком языке ты разговариваешь, есть один язык - любовь". Кстати, сделала она это на русском. Более того, певица не стеснялась выполнять свои старые русскоязычные хиты.

Дата публикации 17:39, 28.08.25 Количество просмотров 238 Настя Каменских возмутила Сеть русскоязычным концертом в США

Далеко не все украинцы оценили такой поступок артистки. Настю Каменских начали активно критиковать. Дошло до того, что ювелирная компания "Золотой век" досрочно разорвала с ней сотрудничество. Артистка с 2021 года была лицом бренда.