Кузнецова стала на защиту Каменских после ее заявлений "какая разница": "Не считаю высказывания позорными"
Актриса вступилась за исполнительницу, которая попала в языковой скандал.
Украинская актриса Екатерина Кузнецова неожиданно стала на защиту певицы Насти Каменских после ее заявлений "какая разница".
Исполнительница попала в языковой скандал. Во время своего концерта в Чикаго артистка сделала заявление, что "неважно, на каком языке ты разговариваешь, есть один язык - любовь". При этом разговаривала певица именно на русском.
У Екатерины Кузнецовой поинтересовались в Instagram-stories, что она об этом думает. Актриса неожиданно стала на защиту Каменских. Знаменитость говорит, что не считает высказывания певицы "плохими и позорными".
"Я люблю Настю Каменских, и не считаю ее высказывания в Чикаго плохими и позорными", - раскрыла свою позицию актриса.
Отметим, в конце лета Настя Каменских попала в громкий языковой скандал. У певицы был тур по городам США. На одном из концертов, а именно в Чикаго, исполнительница отличилась неоднозначным заявлением. Просто со сцены звезда сказала: "Неважно, на каком языке ты разговариваешь, есть один язык - любовь". Кстати, сделала она это на русском. Более того, певица не стеснялась выполнять свои старые русскоязычные хиты.
Далеко не все украинцы оценили такой поступок артистки. Настю Каменских начали активно критиковать. Дошло до того, что ювелирная компания "Золотой век" досрочно разорвала с ней сотрудничество. Артистка с 2021 года была лицом бренда.