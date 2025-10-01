Квартира звезды "Лиги смеха" пострадала от вражеского обстрела Киева: "Полностью разрушена улица"

Александр Венедчук

Украинский комик Александр Венедчук, известный как Веня из шоу "Лига Смеха", поделился, что его квартира получила повреждения в результате вражеского обстрела.

Произошло это в ночь на 28 сентября, когда страна-агрессор Россия атаковала Киев. Вражеский снаряд тогда попал в один из жилых комплексов, расположенный в пригороде столицы, и разрушил полностью всю улицу. Веня признался, что и его квартира пострадала. От взрывной волны в доме выбило двери, а окна разлетелись.

"Две недели назад мне сделали операцию. Два дня назад - вдребезги разрушенная улица! Я у себя дома убираю вырванные двери и окна с заложенными ушами! Убираю стекло, смешанное с вазонами, мониторами и светом!" - говорит юморист.

Александр Венедчук на концерте в "Октябрьском дворце"

Тем не менее, артист не падает духом. Уже в тот же день вечером он выступил с концертом в "Октябрьском дворце". Как признался Веня, выступление помогло ему ментально расслабиться и отвлечься. Впрочем, юморист шутит, что "черной полосе" в его жизни уже и пора бы закончиться.

"Уже вечером сделана эта фотография на концерте в "Октябрьском", который выровнял мое ментальное здоровье. Если на меня подписан человек, который отвечает за черные полосы в жизни, то пора уже и совесть иметь! Потому что довыпендриваешься и сам попадешь в черный список! Этот год дал мне переосмыслить многое, но он еще не закончился", - подытожил шоумен.

Напомним, в начале года Александр Венедчук пережил кровоизлияние в мозг. Его прямо с работы забрали в больницу, где сделать срочную операцию. В сентябре юморист перенес еще одну операцию. Сейчас шоумен постепенно возвращается к нормальной жизни, хотя и продолжает лечение и реабилитацию.